L’adrenalina sale, l’attesa diminuisce, il conto alla rovescia comincia: nella serata di domani, martedì 11 febbraio, l’avvio del Festival di Sanremo 2025, che segna quest’anno il traguardo della sua 75esima edizione. L’evento musicale televisivo più atteso dell’anno, un appuntamento che per cinque serate, incanta milioni di spettatori, unendo la tradizione unica della musica italiana a un’atmosfera di grande spettacolo. Quest’edizione, la cui conduzione torna a Carlo Conti, promette sorprese, emozioni e una gara avvincente, con la presentazione di nuove proposte e grandiosi ritorni di miti musicali italiani. Il palco dell’Ariston si anima ancora una volta di musica, pronto a celebrare il 75° vincitore dello storico Festival della canzone italiana.

Sanremo 2025: le novità del Festival

Sono molte le novità che riserva questa nuova edizione del Festival, a partire dalla principale, il suo conduttore. Dopo anni in cui la guida delle cinque serate è stata capitanata da Amadeus, la conduzione del 75° Festival è stata affidata a Carlo Conti, un volto già conosciuto dal palco dell’Ariston, avendo già condotto la kermesse nel ruolo di direttore artistico nelle edizioni 2015-2017.

Tra le modifiche apportate da Conti, spicca il ritorno delle “Nuove Proposte”, una scelta volta a riportare sul palco di Sanremo e nella musica italiana dinamismo e freschezza, che vedrà quattro giovani artisti confrontarsi per contendersi il titolo. Anche la gara tra i “Big”, che quest’anno passano dagli usuali 30 a 29 cantanti in seguito al ritiro di Emis Killa, si propone una sfida particolarmente interessante, soprattutto grazie alla più importante innovazione di questa edizione, le modifiche al sistema di votazione: la serata “Cover” sarà questa volta una “gara nella gara” con un proprio sistema di votazioni e non influenzerà la vittoria del Festival. Nella serata finale, quando si riapriranno le votazioni sui cinque finalisti, i voti non ripartiranno da zero, ma andranno ad aggiungersi a quelli ottenuti durante le serate precedenti, esclusa, appunto, la serata “Cover.”

Il programma delle cinque serate “sanremesi”

La disputa prenderà il via martedì 11 febbraio, quando tutti i 29 artisti in gara si esibiranno per la prima volta, presentando le loro canzoni. Mercoledì 12 febbraio invece saliranno sul palco solo metà degli artisti e sarà la serata dedicata alla gara della “Nuove Proposte” che daranno vita ad una doppia sfida, dalla quale emergeranno le due finaliste. La sera successiva, giovedì 13, sarà il turno della seconda metà dei partecipanti e della finale delle “Nuove Proposte”, con la proclamazione del vincitore.

Nella quarta serata invece, venerdì 14 febbraio, spazio alle cover. I 29 artisti in gara si esibiranno con i loro ospiti o in coppia tra di loro, un altro elemento di novità nella tradizione sanremese. Sabato 15 febbraio poi, ogni artista tornerà sul palco e sarà stilata una nuova classifica delle prime 5 posizioni senza ordine di piazzamento, per poi sommare i voti già ottenuti e decretare finalmente il vincitore del Festival di Sanremo.

Sanremo 2025: il regolamento del Festival

Il regolamento del Festival di Sanremo 2025, prevede l’intervento di tre giurie che determineranno l’esito della competizione: la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, la Giuria delle Radio e il pubblico con il Televoto.

Nella prima serata, tutte e 29 le canzoni in gara saranno valutate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, saranno comunicate al pubblico solo le prime cinque posizioni, senza però assegnare un ordine specifico. Nelle serate successive, il Televoto e la Giuria delle Radio prenderanno il via: nella seconda e terza serata, i voti del pubblico e delle radio influenzeranno la classifica, che anche in queste occasioni presenterà solo le prime cinque posizioni, senza graduatoria.

La quarta serata, quella dedicata alle Cover, rappresenta un momento speciale, con tutte e tre le giurie coinvolte. Il Televoto avrà un peso del 34%, mentre la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio contribuiranno con il 33% ciascuna, determinando così il vincitore della serata.

La quinta serata, infine, sarà dedicata alla finale. Tutti i 29 artisti torneranno sul palco e, al termine delle esibizioni, verranno comunicate le prime cinque posizioni senza ordine. A questo punto, una nuova votazione tra le tre giurie deciderà la classifica finale, che si sommerà ai voti già ottenuti nelle serate precedenti, esclusa la “serata Cover”, decretando così il vincitore del Festival.

La Rai e il Direttore Artistico hanno comunicato la riserva della facoltà, durante la quarta e quinta serata, di decidere se e come comunicare le classifiche generali o se renderle parziali. Parallelamente, le “Nuove Proposte” gareggeranno separatamente per conquistare il loro titolo.