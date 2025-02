Palanesima, procedono a pieno ritmo i lavori dello storico impianto sportivo a Catania, che per anni ha rappresentato uno dei simboli delle opere incompiute in città. Dopo decenni di abbandono e vandalismo, la struttura si prepara a una nuova vita, grazie a un ambizioso intervento promosso dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore Sergio Parisi. Questo progetto punta a trasformare il “Palanesima” in un centro polifunzionale per eventi sportivi, culturali e di intrattenimento.

Lavori in corso, spesi 14 milioni

Un recente sopralluogo della quinta commissione consiliare Lavori Pubblici, guidata dal presidente Angelo Scuderi, ha permesso di fare il punto sull’avanzamento delle opere, il cui completamento è previsto entro la primavera del 2026. L’intervento, finanziato con un investimento di 14 milioni di euro, prevede il rifacimento completo della struttura, dalla copertura alle tribune con capienza di oltre 4.500 spettatori.

L’azienda incaricata ha già installato una grande gru all’interno del palazzetto per avviare i lavori principali, che comprendono l’impermeabilizzazione del tetto, la sostituzione degli infissi, la posa di nuove pavimentazioni e la riqualificazione degli spogliatoi. Saranno inoltre installati nuovi impianti di illuminazione, climatizzazione, sicurezza e antincendio, per rendere il Palanesima un’infrastruttura moderna e funzionale.

Dal degrado alla rinascita del Palanesima a Catania

“Nei primi mesi di intervento abbiamo dovuto rimuovere oltre 140 tonnellate di rifiuti e detriti accumulati negli anni”, ha dichiarato l’assessore Parisi. “Era un passaggio fondamentale per mettere in sicurezza l’area e avviare i lavori a pieno regime. Oggi possiamo affermare con certezza che il Palanesima non sarà più un’incompiuta, ma un centro polivalente pronto ad accogliere attività sportive ed eventi culturali”.

L’ampio spazio interno del palazzetto, con un parterre di oltre 70 metri di lunghezza e quasi 40 di larghezza, sarà adatto non solo per le competizioni sportive, dal tennis al basket fino agli eventi internazionali, ma anche per concerti, mostre e convegni. Un vero e proprio hub per lo sport e la cultura a Catania, in una posizione strategica grazie alla vicinanza con la metropolitana omonima Nesima, che riesce a collegare il Palazzetto ad ogni punto della città.

Già a giugno dell’anno scorso il Sindaco Enrico Trantino e l’assessore Sergio Parisi avevano presentato il progetto di riqualificazione per il Palanesima. Finalmente ad oggi si ha una data di fine: primavera 2026!

Un progetto di rigenerazione urbana per Nesima e Catania

La riqualificazione del Palanesima si inserisce in un piano più ampio che riguarda l’intera area di Nesima. Il progetto, avviato già quattro anni fa con l’amministrazione dell’ex sindaco Pogliese e ora portato avanti dal sindaco Trantino, prevede il recupero di altre strutture strategiche. Tra queste, la piscina olimpionica, un campo di calcio regolamentare e nuove aree di parcheggio per migliorare l’accessibilità.

A completare il quadro, verrà realizzato un percorso ciclopedonale che collegherà direttamente il grande parcheggio di Nesima con il palazzetto, incentivando una mobilità più sostenibile.

Il futuro del Palanesima: sport, cultura e innovazione

L’entusiasmo per il recupero del Palanesima è condiviso anche dai rappresentanti istituzionali: “valutiamo molto positivamente lo stato di avanzamento dei lavori”, ha dichiarato Angelo Scuderi, presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici. “L’amministrazione ha fatto bene a investire nel recupero di questo impianto, che diventerà un punto di riferimento per tutta la città”.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi sopralluoghi, anche nell’area del parcheggio Sanzio e del parco adiacente, per stabilire le tempistiche della completa consegna delle opere. Con il Palanesima finalmente restituito alla comunità, Catania potrà contare su un’infrastruttura moderna e multifunzionale, capace di valorizzare lo sport, la cultura e il territorio, dando possibilità ai giovani di avere un punto di ritrovo adatto ad ogni esigenza. Un progetto di rigenerazione urbana che segna una svolta per il futuro della città.