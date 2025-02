Meteo Sicilia: dopo un fine settimana caratterizzato da cielo coperto, temperature leggermente in calo e piogge sparse, la Sicilia comincia una nuova settimana ancora sotto il segno dell’instabilità. Dopo le intense precipitazioni che hanno portato all’allerta arancione in alcune zone della Sicilia, il tempo sembra concedere una lieve tregua. Tuttavia, il cielo non sarà ancora del tutto sereno. Oggi, infatti, l’allerta meteo scende al livello giallo per la Sicilia orientale, segnalando la possibilità di piogge sparse, seppur con minore intensità rispetto ai giorni precedenti.

Cosa ci riserveranno i prossimi giorni? Di seguito, i dettagli sulle previsioni.

Meteo Sicilia. lunedì 10 febbraio, prevista allerta gialla

Lunedì la pressione atmosferica è in graduale aumento sulla Sicilia, favorendo un’attenuazione dell’instabilità che ha caratterizzato il weekend. La giornata sarà prevalentemente asciutta su gran parte della regione, mentre sulle zone della Sicilia orientale persisteranno nubi più compatte e precipitazioni al mattino e al pomeriggio.

La Protezione Civile ha infatti emesso un bollettino per la giornata di oggi, 10 febbraio, che prevede condizioni di maltempo proprio sulla Sicilia orientale. L’allerta, di livello giallo, riguarda temporali e rischio idrogeologico, con la fase operativa attivata di “attenzione”. Secondo le indicazioni fornite dalle autorità, il maltempo continuerà a interessare le province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa, con precipitazioni a carattere temporalesco, localmente intense. La Protezione Civile, invita la popolazione a a mantenere un comportamento prudente per garantire la sicurezza propria e degli altri e consultare i suoi canali ufficiali per eventuali aggiornamenti sulla situazione meteorologica e sull’evoluzione delle condizioni di rischio.

Meteo Sicilia, martedì 11 febbraio

Nella giornata di martedì, la pressione si manterrà modesta sulla regione, determinando una nuvolosità in graduale aumento. Al mattino, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e con qualche schiarita, nel corso delle ore invece la copertura nuvolosa andrà intensificandosi, pur senza dare origine a precipitazioni. Le temperature, in lieve rialzo rispetto ai giorni precedenti, attesteranno una massima intorno ai 15-16 gradi nelle ore diurne, mentre i valori notturni rimarranno pressoché stabili. I venti saranno deboli e non presenteranno particolari variazioni di intensità.

Meteo Sicilia, mercoledì 12 febbraio

Mercoledì il cielo si presenterà ancora nuvoloso su gran parte della Sicilia, proseguendo sulla scia delle giornate precedenti. Non si prevedono però in questa giornata piogge significative, anche se in alcune zone potrebbe verificarsi qualche debole pioviggine. Le temperature rimarranno pressoché invariate, con valori stabili sia nelle ore diurne che notturne. Anche i venti non subiranno particolari variazioni, soffiando per lo più deboli, con qualche rinforzo moderato nelle aree più esposte.