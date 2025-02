Lavoro Catania: diverse opportunità di lavoro con importanti aziende come Tomarchio, Ikea e Alcott, che cercano personale da inserire nei propri team. Tomarchio, nota pasticceria siciliana, è alla ricerca di addetti alla vendita e alla produzione, valorizzando la passione per le tradizioni siciliane e la pasticceria artigianale. Ikea, gigante dell’arredamento, seleziona addetti alla vendita e alla logistica, con un focus sulla gestione e l’organizzazione del magazzino e del punto vendita. Alcott, brand di abbigliamento giovanile, cerca anch’essa personale per le vendite, con l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante.

Ecco le offerte più interessanti a Catania che potrebbero cambiarti la vita nel 2025.

Lavoro Catania, addetto alla logistica IKEA

IKEA, il gigante svedese dell’arredamento, è alla ricerca di un\a addetto\a alla logistica per il suo punto vendita di Catania. Se ti appassiona l’idea di lavorare in un ambiente dinamico, in cui ogni giorno puoi contribuire a migliorare la vita quotidiana delle persone, questo ruolo è perfetto per te. Ma IKEA non è solo un posto dove lavorare, è una vera e propria famiglia, dove la collaborazione tra colleghi è al centro di tutto.

Cosa Farai?

Ti occuperai delle operazioni di carico e scarico, nonché del rifornimento degli scaffali, con un occhio attento alla qualità del servizio.

Analizzerai e ottimizzerai i flussi di merce per migliorare continuamente l’efficienza e l’esperienza di acquisto.

Perché Lavorare in IKEA?

Tra i vantaggi: sconto del 15% sui prodotti IKEA, mensa con piatti biologici a meno di 1€, e un programma di formazione continua.

Un ambiente inclusivo dove puoi essere te stesso e crescere professionalmente.

È richiesta disponibilità lavorativa su turni per 5 giorni settimanali su 7

IKEA offre anche possibilità di avanzamento e un’esperienza internazionale che ti farà sentire parte di un team globale.

Lavoro Catania, addetto alle vendite Alcott

Se la moda è la tua passione e ti piacerebbe far parte di un team giovane e in continuo cambiamento, Alcott è il posto giusto per te. Il marchio, noto per il suo impegno verso la sostenibilità e per la qualità dei suoi capi, sta cercando un/a addetto/a alle vendite per il suo punto vendita al Centro Sicilia di Catania, che abbia una buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell’utilizzo del Pacchetto Office.

Cosa Farai?

Aiuterai i clienti a scoprire le ultime tendenze, facendo crescere la loro fedeltà al brand.

Ti occuperai di tutte le attività operative del negozio, gestendo gli stock e supportando il team nella cura dello spazio vendita.

Perché Lavorare in Alcott?

Sconto dipendenti, incentivi mensili e un ambiente giovane e dinamico dove puoi davvero fare la differenza.

Tipi di retribuzione supplementare: Maggiorazione lavoro festivo e domenicale, quattordicesima, straordinario, tredicesima.

Se sei appassionato di moda, questa è l’occasione per lavorare in un ambiente stimolante e in continua evoluzione.

Lavoro Catania, addetto alla vendita Tomarchio

Per gli amanti del buon cibo e della pasticceria artigianale, Tomarchio, celebre pasticceria Siciliana, offre opportunità di lavoro a Catania. Se hai esperienza nel settore alimentare e ami lavorare a contatto con il pubblico, questa è la tua occasione per far parte di una realtà che celebra le tradizioni siciliane, richiesta ottima conoscenza della lingua inglese.

Cosa Farai?

Gestirai la cassa, confezionerai i dolci con cura e ti assicurerai che ogni cliente vada via soddisfatto.

Collaborerai con il team per mantenere l’eccellenza della qualità e della presentazione dei prodotti.

Perché Lavorare in Tomarchio?

Lavorare in un’azienda storica che porta avanti la tradizione siciliana.

Retribuzione competitiva, incentivi e benefit come tredicesima e straordinari.

Opportunità di crescita professionale in un team unito e appassionato.

Contratto di lavoro: Part-time o a tempo pieno ( orari part-time: 27 a settimana )

Tomarchio rappresenta l’opportunità ideale per coloro che vogliono entrare in un ambiente che pone al centro la cultura dolciaria siciliana.

Il candidato dovrà essere disponibile a lavorare dal lunedì al venerdì, con la possibilità di prestare servizio anche durante i giorni festivi e nei fine settimana, in base alle necessità aziendali. È prevista la gestione di turni di lavoro flessibili. Inoltre, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (superiori) è un requisito obbligatorio.