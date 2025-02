Dopo il grande successo della pista di pattinaggio natalizia in Piazza Manganelli, arriva una nuova e attesissima attrazione in uno dei luoghi simbolo di Catania: una pista di pattinaggio, probabilmente su ghiaccio, in Piazza Federico di Svevia. A darne notizia la pagina Facebook di Lungomare Liberato. L’ennesimo tentativi di rivitalizzare questo straordinario angolo storico della città, dopo aver effettuato le pedonalizzazione dell’intera area. Si punta a trasformare gli spazi pubblici in luoghi di aggregazione e svago per cittadini e turisti.

La nuova pista di pattinaggio

La nuova pista di pattinaggio si inserisce all’interno di un progetto più ampio, che ha visto la recente pedonalizzazione dell’intera Piazza Federico di Svevia. Si cerca quindi di restituire alla città uno spazio vivibile, libero dal caos del traffico e dalla pressione dei parcheggi, e che ha già visto il coinvolgimento di numerosi eventi culturali e sociali. Concerti, iniziative di street food, mercatini tematici e tanto altro sono stati organizzati per animare il cuore del centro storico, con l’obiettivo di restituire ai catanesi e ai visitatori uno spazio dove condividere momenti di relax e non solo!

La pedonalizzazione di Piazza Federico di Svevia

Nel frattempo, chi aveva tentato di revocare la pedonalizzazione intorno al Castello Ursino ha dovuto arrendersi al fallimento della raccolta firme, che dopo quattro mesi di mobilitazione e banchetti in varie zone della città non ha ottenuto il numero di adesioni necessario. La Piazza, che per troppo tempo è stata teatro di congestione del traffico e parcheggi abusivi, è finalmente diventata uno spazio in cui cittadini e turisti possono godere di tranquillità e sicurezza. Questo cambiamento, che ha visto il successo della pedonalizzazione, rappresenta un passo importante verso una Catania più moderna e sostenibile, dove i luoghi di aggregazione sono pensati per il benessere e la socialità di tutti. E con questa splendida iniziativa della pista di pattinaggio ci si augura che Piazza Federico di Svevia possa tornare a vivere e diventare luogo d’incontro per l’intera comunità.