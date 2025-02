Il Liceo San Francesco di Sales di Catania, da oltre 125 anni punto di riferimento per l’educazione di qualità, è pronto a fare un passo importante verso il futuro. In risposta alle sfide di un mondo in continua evoluzione e alle esigenze formative dei giovani di oggi, l’istituto ha deciso di arricchire la propria offerta con una proposta innovativa: il Liceo Economico-Sociale con opzione calcistica. Questo nuovo indirizzo, il primo in Italia, unisce lo studio delle discipline economico-sociali alla passione per il calcio, offrendo agli studenti un percorso educativo unico che li prepara non solo a carriere nel campo economico, ma anche nel settore calcistico. Un’opportunità straordinaria per i giovani che desiderano combinare la loro passione sportiva con una solida formazione accademica, puntando a diventare professionisti di alto livello in un settore in forte espansione.

L’offerta formativa: un percorso per i futuri professionisti del calcio

Nell’ideare il nuovo Liceo Economico-Sociale con opzione calcistica, i Salesiani di Catania hanno inteso offrire un’opportunità innovativa, a tutti quei giovani che vogliano vivere la propria passione per il calcio in modo concreto. Un percorso formativo completo, adatto per chi si sente portato ad indirizzare i propri studi nell’ambito delle scienze umane, arricchito da un’impronta internazionale data dallo studio di lingue come l’inglese e lo spagnolo, ma soprattutto progettato per plasmare ragazzi che sognano una carriera professionale nell’area calcistica. Nella progettazione dell’indirizzo, sono a tal fine state individuate, anche tre macro-aree tematiche che potrebbero rappresentare futuri sbocchi professionali per gli studenti di oggi che scelgono questo percorso:

Direttore sportivo

Team Manager

Osservatore Calcistico.

Differenze con l’indirizzo ordinario: un percorso mirato

Il Liceo Economico-Sociale con opzione calcistica è stato pensato con alcune differenze dall’indirizzo ordinario economico-sociale, per riuscire ad offrire un percorso più mirato e specifico agli studenti. A differenza dell’indirizzo tradizionale, che prevede un’ora settimanale di informatica e una di educazione civica per tutti e cinque gli anni del corso di studi, l’indirizzo calcistico ha scelto di dedicare più spazio a materie legate al mondo sportivo, rimuovendo queste due discipline per lasciare posto a un maggiore focus sulle scienze motorie. In particolare, nel biennio, gli studenti seguiranno 6 ore settimanali di scienze motorie, che scenderanno a 4 ore nel triennio, offrendo così un’educazione fisica intensiva e un’ulteriore preparazione pratica per chi aspira a intraprendere una carriera in ambito calcistico.

La presentazione dell’indirizzo: ospiti autorità del calcio e della città

Il nuovo indirizzo di Studi sarà presentato giovedì 13 febbraio alle ore 12:30 nel Salone Auditorium dell’Istituto sito in via Cifali, 5. Presenzieranno all’evento il Presidente della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) Sicilia Sandro Morgana, il delegato FIGC Catania Lino Gurrisi, il componente FIGC Catania Luca Di Gregorio, il Presidente Associazione osservatori calcistici ROI ITALIA Matteo Sassano, il Presidente META Catania Enrico Musumeci, il DG della Meta Catania avv. Angelo Finocchiaro, l’AD del Catania FC Vincenzo Grella e altre autorevoli presenze del mondo del calcio, il Presidente Associazione Catania Rossazzurra Avv. Enzo Ingrassia, l’Assessore all’istruzione di Catania Dott. Andrea Guzzardi e altre Autorità istituzionali.