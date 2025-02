Gli Studio 3, storica band musicale composta da Marco Venturini, Salvatore Valerio (Gabriel) e Andrea Vetralla (Vetro), saranno ospiti a Catania sabato 15 febbraio 2025, per un concerto esclusivo al Nü Land, alle ore 20:00. Questo evento rientra nell’ambito di Generazione Sanremo 2025, una manifestazione che celebra la musica dal vivo e le nuove proposte artistiche. Il gruppo, che ha mosso i suoi primi passi nell’autunno del 2005, si è fatto conoscere in breve tempo grazie a brani dal sound unico e coinvolgente.

I grandi successi degli Studio3

In concerto l’amata band suonerà i loro più grandi successi, partendo dall’esordio “Solo te”, seguito da “Forse un angelo” e tanti altri! La storica band ha avuto un grande successo dopo l’uscita di “Lentamente” nel 2007 e “Incontenibile” nel 2008, album che ha ulteriormente consolidato il loro successo.

In seguito nel 2011, la band ha realizzato una doppia antologia CD/DVD, Peter Pan… e la Storia 2005/2010, che ha segnato il loro ultimo lavoro con l’etichetta New Music prima di intraprendere un nuovo capitolo con Rosso al Tramonto. Da allora, gli Studio 3 hanno continuato a evolversi, pubblicando il nuovo singolo “Scelgo te”, che anticipa un album di inediti atteso per l’autunno.

Il concerto a Catania offrirà ai fan un’opportunità unica di ascoltare dal vivo i brani che hanno fatto la storia del gruppo, insieme a nuove composizioni che arricchiranno il repertorio della band. Il live sarà un’occasione imperdibile per vivere l’energia e la passione degli Studio 3 in un ambiente intimo e accogliente, dove la musica dal vivo sarà la vera protagonista.

Si ricorda che i biglietti per l’evento sono ancora disponibili e a partire da € 20.