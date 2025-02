A partire da oggi, 10 febbraio, e per un periodo di circa due settimane, i lavori in corso all’interno della cittadella universitaria di Catania comporteranno alcune modifiche temporanee per le linee di trasporto pubblico Amts che abitualmente attraversano la zona. Per consentire l’esecuzione dei lavori sono stati studiati percorsi alternativi che garantiranno comunque la continuità del servizio pubblico.

Le linee Amts interessate

La linea 901, per esempio, manterrà il percorso regolare in direzione di andata, ma, al ritorno, giunta all’altezza dell’ingresso della cittadella su Via S. Sofia, dovrà deviare verso la circonvallazione. Il percorso proseguirà su Viale Fratelli Vivaldi, dove la linea tornerà indietro, percorrendo nuovamente il viale in direzione di Viale Andrea Doria, per poi proseguire su Via Etnea e rientrare infine nel suo percorso abituale. Questa deviazione potrebbe comportare un lieve aumento nei tempi di percorrenza, ma la soluzione è stata pensata per ridurre al minimo i disagi per gli utenti.

La linea A-MS, invece, seguirà un itinerario simile: in direzione di andata, una volta giunta all’ingresso della cittadella su Via S. Sofia, devierà lungo Viale Fratelli Vivaldi, tornerà indietro e proseguirà su Viale Andrea Doria, prima di riprendere il percorso regolare. In direzione di ritorno, però, la linea non subirà modifiche e seguirà il consueto tragitto senza deviazioni.

La nuova fermata in Via Santa Sofia

Per garantire la comodità degli utenti, durante questo periodo di cambiamenti, sarà istituita una fermata provvisoria sulla corsia est di Via Santa Sofia, proprio all’altezza dell’ingresso della cittadella universitaria. Questo permetterà a chi deve scendere o salire di farlo in modo sicuro e pratico, senza dover percorrere lunghe distanze per raggiungere una fermata alternativa. La fermata provvisoria, anche se temporanea, è pensata per migliorare l’accessibilità e facilitare i trasporti nelle ore di maggiore affluenza.

Amts con un comunicato informa che con queste modifiche temporanee, i pendolari dovranno tener conto dei possibili cambiamenti negli orari e nei tempi di percorrenza. Le deviazioni, infatti, potrebbero comportare un allungamento del viaggio, quindi è consigliato monitorare gli aggiornamenti sugli orari delle linee per organizzare meglio gli spostamenti.