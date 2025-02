Bonus Università 2025: una vera e propria occasione d’oro per gli studenti che vogliono avviare o proseguire il loro percorso universitario senza dover affrontare il peso delle tasse universitarie. Se si ha un ISEE basso o se si è uno studente meritevole, questa guida ti mostrerà come accedere all’esonero totale o parziale delle tasse universitarie, risparmiando centinaia di euro. Ecco tutto ciò che devi sapere per approfittare di questa opportunità.

Bonus Università, chi può richiederlo e come

Se il tuo reddito familiare non supera i 30.000 euro annui, potresti avere diritto all’esonero delle tasse universitarie. Ecco come funziona:

100% di esonero per famiglie con ISEE fino a 22.000 euro

per famiglie con ISEE 80% di esonero per famiglie con ISEE tra 22.000 e 24.000 euro

per famiglie con ISEE tra 50% di esonero per famiglie con ISEE tra 24.000 e 26.000 euro

per famiglie con ISEE tra 25% di esonero per famiglie con ISEE tra 26.000 e 28.000 euro

per famiglie con ISEE tra 10% di esonero per famiglie con ISEE tra 28.000 e 30.000 euro

Ma non è tutto: se hai una media alta di voti, potresti ottenere un ulteriore vantaggio. Alcune Università premiano gli studenti meritevoli con sconti extra.

Richiedere il Bonus Università è semplice, ma richiede attenzione. Ecco i passi da seguire:

Compila la domanda presso la segreteria dell’università dove intendi iscriverti, o sei già iscritto.

presso la dove intendi iscriverti, o sei già iscritto. Presenta il tuo ISEE in corso di validità.

in corso di validità. Aggiungi la tua Carta d’Identità Elettronica (CIE), Codice Fiscale e la documentazione che attesti il tuo percorso scolastico.

Bonus Università, cosa non è coperto

Anche se il Bonus Università è una risorsa fantastica, ci sono alcuni costi che non rientrano nell’esonero. Ecco quelli esclusi:

Imposta di bollo

Tassa regionale per il diritto allo studio

Imposta di esonero e di graduazione dei contributi

Inoltre, per coprire i costi della tassa regionale, esistono borse di studio che potrebbero aiutarti, specialmente se hai un rendimento eccellente o se sei in una situazione di particolare necessità economica, l’Università di Catania ha pubblicato il ” Manifesto degli studi”, illustrando tutto ciò che è necessario sapere su tasse, borse di studio ed esoneri, ecco qui l’articolo completo UNICT – Manifesto degli Studi 2024/25: la guida alle tasse – LiveUnict

Riferimenti Normativi: le leggi che supportano il Bonus Università

Il Bonus Università è regolato da leggi precise, tra cui il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014 e la Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232). Questi provvedimenti definiscono le soglie ISEE e i criteri per l’accesso alle agevolazioni, offrendo agli studenti la possibilità di avvalersi di questa importante misura di supporto economico.

Il Bonus Università 2025 è una grande opportunità per alleggerire il carico delle spese universitarie e concentrarsi su ciò che conta di più: il tuo percorso di studi. Se il tuo reddito familiare rientra nelle soglie previste, questa è l’occasione perfetta per risparmiare. Non aspettare oltre: verifica se hai diritto all’esonero, compila la tua domanda e inizia il tuo viaggio verso il futuro senza il peso delle tasse universitarie. Approfitta della possibilità di pagare meno e concentrati su ciò che davvero conta: il tuo futuro accademico e professionale!