La festa di Sant’Agata non è un momento di condivisione e di ritrovo solo per i fedeli, ma bensì unisce le persone indipendentemente dalla propria religione. Difatti, anche chi non ha alcun interesse a celebrare questa ricorrenza ha comunque avuto un pensiero nei confronti dei fedeli coinvolti nelle celebrazioni.

La Comunità dello Sri Lanka, ha, anche quest’anno, offerto l’acqua ai tanti devoti in processione durante i festeggiamenti agatini. Si tratta di ben 3.000 bottigliette d’acqua regalate gratuitamente. Durante il giro interno, una volta arrivati in via Caronda, tantissimi devoti stremati dalla processione hanno potuto riposarsi e usufruire del gesto di bontà della comunità dello Sri Lanka.

Si tratta di un piccolo gesto, che sorprende ancora una volta la comunità di Catania ma che soprattutto unisce sia i fedeli sia coloro che non lo sono. Inoltre questo gesto, per nulla scontato, delinea ancora di più di quanto la Comunità di Catania sia integrata con le altre piccole comunità presenti nel territorio.