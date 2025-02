La processione di Sant’Agata prosegue nel cuore di Catania, tra momenti di grande emozione e tradizione.

Alle 6:32, il fercolo della Santa è giunto in piazza Cavour, accolto da una folla ordinata e devota, pronta ad assistere ai suggestivi fuochi del Borgo che hanno illuminato il cielo poco dopo le 6:30.

Nel frattempo, intorno alle 7:07, un imprevisto ha destato preoccupazione: una lastra di ferro è caduta da un balcone in via Umberto, all’angolo con via Etnea, ferendo una donna. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti di polizia e i sanitari del 118, che hanno trasportato la signora all’ospedale Garibaldi Centro per accertamenti.

Nel percorso della processione, momenti di grande commozione si sono vissuti alle 7:29 quando, nel punto in cui 21 anni fa perse la vita il devoto Roberto Calì, sono stati deposti mazzi di fiori in sua memoria.

La marcia di Sant’Agata è proseguita lungo la via Etnea, giungendo intorno alle 7:47 ai Quattro Canti e successivamente alla Villa Bellini per lo scarico della cera, in vista del proseguimento del cammino.

Nonostante una leggera pioviggine, la tradizionale e attesissima salita di via Sangiuliano resta confermata. L’Arcidiocesi di Catania ha comunicato che solo in caso di un significativo peggioramento delle condizioni climatiche si potrebbe valutare un eventuale annullamento. In vista di questo momento tanto atteso, la rampa di via Sangiuliano è stata transennata su entrambi i lati per garantire la sicurezza dei presenti.

Alle 8:12, il fercolo ha fatto il suo ingresso in piazza Stesicoro, avvicinandosi sempre di più alla prova del collaudo per affrontare la salita di Sangiuliano. L’atmosfera è carica di aspettativa e devozione, mentre la città segue con emozione ogni tappa del lungo percorso che porterà la Santa al rientro in Cattedrale.