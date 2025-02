La salita di Sangiuliano, uno dei momenti più attesi e simbolici della Festa di Sant’Agata, si è svolta sotto lo sguardo dell’Arcivescovo di Catania, Luigi Renna, che ha voluto condividere questo tratto del percorso accanto ai devoti. Un momento di grande spiritualità e partecipazione, in cui il fercolo della Santa affronta l’impegnativa ascesa lungo la ripida via di Sangiuliano, tra la folla che acclama con fede e devozione.

Le parole dell’Arcivescovo Renna

L’Arcivescovo ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza del rispetto delle regole e del valore comunitario della processione:

“Questa è una processione che appartiene a tutti. Non è frammentata, ma ha una sua continuità, e al centro c’è sempre Sant’Agata. È una festa ordinata, e questo giova a tutti: senza prepotenze e nel rispetto delle regole c’è sempre qualcosa da guadagnare. Quando invece ci si lascia andare a chiacchiericci e indolenza, tutti finiscono per perdere qualcosa. Quest’anno tutto è stato predisposto dalle forze dell’ordine con estrema sicurezza. Le regole servono e, se fossero applicate anche in altri momenti della nostra vita, vivremmo tutti meglio. Le regole sono necessarie e vanno rispettate“.