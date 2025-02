Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha reso omaggio a Sant’Agata nel giorno della sua Festa, donandole dei fiori durante le celebrazioni che stanno animando Catania.

Le parole del Presidente della Regione

Profondamente colpito dall’atmosfera della manifestazione, il governatore ha espresso il suo entusiasmo:

«Partecipare alla Festa di Sant’Agata è un’esperienza straordinaria, anche dal punto di vista spirituale. È il terzo anno che prendo parte a questo evento e ogni volta percepisco un entusiasmo crescente. Questa folla ci sprona a credere nei valori, a proseguire con determinazione. Non credo che in Italia ci siano esperienze paragonabili a questa. Ogni volta torno nella mia città con una ricchezza interiore in più».

Gli altri eventi

Nel corso della giornata, Schifani ha preso parte al Pontificale in Duomo e successivamente al pranzo sociale organizzato dall’Arcidiocesi e dalla Comunità di Sant’Egidio. Nel pomeriggio, ha incontrato il sindaco di Catania, Enrico Trantino, a Palazzo degli Elefanti, sede del municipio.

In serata, il presidente della Regione sarà ospite del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, a Palazzo Minoriti, in via Etnea, da dove assisterà al passaggio della processione, immergendosi ancora una volta nel calore e nella devozione della città.