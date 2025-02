Disability Card 2025: La Disability Card 2025, o Carta Europea della Disabilità, è un documento pensato per migliorare l’inclusione sociale delle persone con disabilità, facilitando l’accesso a numerosi servizi e agevolazioni in Italia e in altri Paesi dell’Unione Europea. Questa tessera consente di usufruire di sconti su trasporti pubblici, ingressi a musei, teatri, piscine e altre iniziative culturali, rendendo la vita quotidiana delle persone con disabilità più semplice e accessibile.

Che cos’è la Disability Card 2025?

La Disability Card è un’iniziativa che mira a riconoscere e garantire i diritti delle persone con disabilità. Secondo l’INPS, l’obiettivo principale della carta è promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale. La tessera facilita l’identificazione dei titolari senza necessità di fornire documentazione medica o verbali, con la possibilità di accedere a una vasta gamma di benefici: dal trasporto pubblico gratuito o a prezzo ridotto, a sconti per l’ingresso in luoghi di interesse culturale e artistico.

Quali sono i vantaggi della Disability Card 2025?

La Disability Card 2025 offre numerosi vantaggi, tra cui:

Sconti su biglietti e abbonamenti per mezzi di trasporto pubblici.

per mezzi di trasporto pubblici. Accesso gratuito o scontato a musei, teatri, piscine comunali e altre strutture culturali.

a musei, teatri, piscine comunali e altre strutture culturali. Benefici per il tempo libero e la cultura , come ingressi scontati ad eventi e manifestazioni.

, come ingressi scontati ad eventi e manifestazioni. Accesso a iniziative dedicate alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, sul territorio nazionale e in tutta Europa.

delle persone con disabilità, sul territorio nazionale e in tutta Europa. Inoltre, la carta è riconosciuta in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, permettendo di usufruire di vantaggi simili anche all’estero.

Chi può richiedere la Disability Card?

Disability Card 2025 è rivolta a persone con disabilità media, grave o non autosufficienza, e può essere richiesta da:

Invalidi civili maggiorenni e minorenni con invalidità certificata pari o superiore al 67%.

Persone con indennità di accompagnamento.

Ciechi e sordi civili, invalidi sul lavoro, inabili e persone con disabilità riconosciuta da sentenze giudiziarie.

Inabili alle mansioni o beneficiari di trattamenti di privilegio ordinari o di guerra.

Come richiedere la Disability Card 2025

Per ottenere la Disability Card 2025, i cittadini devono presentare una domanda all’INPS tramite il servizio online disponibile sul sito ufficiale. In alternativa, è possibile fare richiesta attraverso associazioni di categoria come Anmic, Uici, Ens e Anffas. È necessario fornire una foto formato tessera e, se applicabile, allegare i verbali di invalidità. Una volta approvata la domanda, la carta verrà spedita direttamente al domicilio del richiedente.

Come funziona la Disability Card

Una volta ricevuta la Disability Card, il titolare potrà utilizzarla per accedere a tutti i benefici previsti. La carta è personale e contiene informazioni come il nome, la foto, la data di nascita, la data di scadenza e un QR code che consente di visualizzare la situazione sanitaria aggiornata. A partire dal 2025, è possibile anche caricare la carta sul proprio smartphone tramite l’App IO, per una gestione ancora più semplice e immediata. La Disability Card ha una validità di dieci anni, a partire dalla data di rilascio. Per tutta la durata, il titolare potrà usufruire delle agevolazioni attive, che sono costantemente aggiornate sul sito del Ministero per le Disabilità.