Concorsi Regione Sicilia 2025, 2026, 2027: la Regione Siciliana ha annunciato un piano di assunzioni che prevede la copertura di 1348 posti di lavoro nel triennio 2025-2027. Il reclutamento avverrà attraverso nuovi concorsi pubblici e altri strumenti di selezione, con l’obiettivo di potenziare l’organico dell’ente. Di seguito tutti i dettagli su bandi, requisiti e modalità di partecipazione ai concorsi regionali.

Assunzioni Regione Sicilia 2025-2027: Il piano di reclutamento

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato il 30 gennaio 2025, stabilisce la necessità di rafforzare il personale regionale a seguito dei numerosi pensionamenti e del blocco delle assunzioni degli ultimi anni.

Le nuove assunzioni riguarderanno sia ruoli dirigenziali che profili di comparto, con particolare attenzione al settore dell’impiego pubblico e dei servizi regionali.

Concorsi Regione Sicilia 2025

Nel 2025, saranno bandite le seguenti selezioni pubbliche:

140 posti per dirigenti;

124 posti per funzionari con vari profili professionali;

200 posti per funzionari nei Centri regionali per l’impiego.

Oltre ai concorsi, sono previste 156 assunzioni tramite scorrimento di graduatorie, 12 stabilizzazioni e 800 progressioni verticali.

Concorsi Regione Sicilia 2026

Nel 2026, il piano di reclutamento prevede:

35 posti per dirigenti;

300 posti per dipendenti di comparto con diversi profili professionali

2 stabilizzazioni e 8 assunzioni obbligatorie

118 progressioni tra categorie.

Concorsi Regione Sicilia 2027

Per il 2027, sono previsti:

79 posti per dirigenti;

90 posti per funzionari;

200 posti per assistenti (ex istruttori);

100 progressioni tra categorie.

Concorsi Regione Sicilia: modalità di svolgimento e dove trovare i bandi

I prossimi concorsi indetti dalla Regione Siciliana seguiranno procedure semplificate e utilizzeranno strumenti informatici, conformemente alla recente riforma dei concorsi pubblici. Questa riforma ha introdotto un nuovo regolamento volto a rendere le selezioni più rapide ed efficienti..

I bandi saranno pubblicati:

sul portale ufficiale della Regione Siciliana;

sulla piattaforma inPA, dedicata ai concorsi della Pubblica Amministrazione;

dedicata ai concorsi della Pubblica Amministrazione; su questa pagina, che verrà costantemente aggiornata.

Come restare aggiornati: per non perdere le novità sui concorsi Regione Sicilia 2025, 2026, 2027, continua a seguirci e consulta periodicamente i portali ufficiali.