Un catanese di 60 anni è stato denunciato dalla polizia per minacce gravi e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver reagito violentemente alla sanzione ricevuta per il parcheggio. L’incidente si è verificato nei pressi di un parcheggio degli autobus nella zona della Fiera, dove un ausiliario del traffico stava effettuando il controllo delle autovetture. Il proprietario di un’auto parcheggiata irregolarmente, con il tagliando scaduto, ha chiesto insistentemente di annullare il verbale, ma l’ausiliario ha spiegato che non era nelle sue facoltà procedere in tal senso.

L’escalation della violenza: minacce e aggressione

Quando l’ausiliario del traffico ha rifiutato di annullare la multa, l’uomo ha reagito con pesanti minacce e, nel giro di pochi istanti, ha aggredito fisicamente l’operatore, colpendolo con uno schiaffo violento che gli ha causato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Prima che potesse arrivare la polizia, l’aggressore è fuggito velocemente con il suo veicolo, dirigendosi verso la propria abitazione.

La fuga e l’arresto: l’identificazione del responsabile

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente, localizzando rapidamente l’auto dell’aggressore nei dintorni e arrivando fino alla sua abitazione. Quando il 60enne ha visto i poliziotti, ha immediatamente riconosciuto la sua responsabilità e si è giustificato per il suo comportamento. Di conseguenza, è stato denunciato per minacce gravi e lesioni a pubblico ufficiale, pur mantenendo la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.