Anche i cittadini della provincia di Catania possono usufruire di un servizio pratico e sicuro per il pagamento del bollo auto e moto grazie a Poste Italiane. Il servizio è disponibile per tutti gli utenti registrati su poste.it, per i correntisti BancoPosta e per i titolari di carte Postepay. Il pagamento può essere effettuato comodamente tramite le app Poste Italiane, Postepay e BancoPosta, dal sito poste.it o recandosi in uno dei 128 uffici postali della provincia.

Per completare il pagamento, è sufficiente inserire alcuni dati essenziali, come Regione/Provincia Autonoma di residenza, targa o telaio del veicolo e tipo di mezzo. Il sistema calcolerà automaticamente l’importo dovuto, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi in caso di ritardo.

Grazie all’integrazione con la piattaforma pagoPA, il servizio fornisce informazioni aggiornate in tempo reale, garantendo un pagamento rapido e senza errori. Questa innovazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione dei servizi, offrendo ai cittadini un’opzione semplice e sicura per gestire le proprie scadenze.