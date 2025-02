Oggi alle ore 17 avrà inizio il tanto atteso giro interno per le vie principali della città!

E tra i vari momenti clou della giornata, tra cui la salita di San Giuliano e il canto delle suore Benedettine, vi uno ricco di colori, suoni ed emozioni: i fuochi del Borgo!

La tappa dei fuochi del Borgo

Dopo che il fercolo sarà giunto in Via Caronda, proseguirà verso Piazza Cavour (il Borgo). Questa tappa rappresenta uno dei momenti più attesi della festa, dove la città si riempie di una energia contagiosa. Qui, infatti, si svolgerà uno dei più suggestivi e spettacolari pirotecnici in onore della Santa. Dopo i fuochi del tre e quelli al Fortino, i fuochi in piazza Borgo sono i più colorati! I colori in cielo, creeranno un momento di paura magia e di svago per tutti i fedeli che dovranno affrontare una lunga processione!

I momenti di preghiera in Piazza Cavour

Inoltre in Piazza Cavour, l’Associazione Sant’Agata al Borgo, simbolo di comunità e tradizione, compirà un gesto di profonda devozione, offrendo un tributo floreale alla Santa, un omaggio che esprime amore e gratitudine. Un momento di gioia ma anche di preghiera e riflessione. A seguire, il Rev.do Sac. Enzo Fatuzzo, parroco di Sant’Agata al Borgo e Vicario Foraneo, guiderà i presenti in un momento di preghiera.

Un vera e propria fusione tra colori, spettacoli e fede! Un moneto e un luogo in cui tutta la città di Catania si ritrova unita, immersa in un’esperienza collettiva che celebra la protezione e l’intercessione di Sant’Agata, che da secoli veglia sulla città e sul suo popolo