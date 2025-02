Dopo la rapida processione di ieri del giro esterno della città Sant’Agata è riuscita a rientrare in cattedrale alle sei del mattino, al suo rientro in Cattedrale. Quest’anno, la cerimonia si è svolta in maniera più rapida all’anno precedente si pensi che la Salita dei Cappuccini è avvenuta con ben 4 ore d’anticipo!. L’anno scorso il fercolo è rientrato in cattedrale giusto in tempo per il Solenne Pontificale.

Il Solenne Pontificale del 5 febbraio

Il 5 febbraio segna il culmine della festa in onore della santa Patrona della città! La giornata ha preso avvio alle 8:00 con una Messa presso la Chiesa di Sant’Agata alla Badia. Alle 10:00, si terrà il Solenne Pontificale in onore della martire. In questa ora, le autorità civili e religiose, accompagnate dai Gonfaloni della Città, della Provincia e dell’Università, provenienti dal Palazzo degli Elefanti, si dirigeranno verso la Cattedrale. Un quarto d’ora più tardi, alle 10:15, avrà inizio il corteo liturgico, capitanato dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ad accompagnarlo, l’Arcivescovo Mons. Luigi Renna, gli altri Vescovi e Arcivescovi di Sicilia, i Canonici, il Clero e il Seminario. Tutti insieme formeranno un corteo che partirà dal Palazzo Arcivescovile per giungere fino alla Basilica Cattedrale, dove il Solenne Pontificale sarà presieduto proprio dal Cardinale Zuppi. Più tardi, il Cardinale parteciperà anche al pranzo sociale, che si terrà nella Chiesa di San Nicola l’Arena. La direzione del servizio liturgico sarà affidata agli alunni del Seminario Interdiocesano, mentre l’animazione musicale sarà curata dalla Cappella Musicale del Duomo.

I passi successivi

Al termine della funzione religiosa, il busto reliquiario di Sant’Agata rimarrà esposto nella Cattedrale per diverse ore, permettendo ai fedeli di rendergli omaggio, accompagnato dalle celebrazioni delle messe delle 13:00, 14:00 e 15:00. Alle 16:00, sarà la volta della celebrazione presieduta da Mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo Metropolita di Agrigento.

Nel tardo pomeriggio, alle 17:00, il cammino di Sant’Agata riprenderà, tra la folla devota che la attende, pronta a vivere l’emozionante rientro della martire nella sua città.