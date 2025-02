Il 5 febbraio, il giorno più emozionante dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata, la città di Catania si prepara a vivere una giornata d’intensa preghiera, devozione e solennità. La Cattedrale di Catania diventa il cuore pulsante dei festeggiamenti, accogliendo i fedeli in diverse celebrazioni eucaristiche in onore della Santa Patrona.

Le messe in Cattedrale

La giornata liturgica prende il via alle ore 10:15 con un momento di grande importanza. Il corteo liturgico, presieduto da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, vedrà la partecipazione degli Arcivescovi e Vescovi di Sicilia, dei Canonici, del Clero e del Seminario. Insieme, muoveranno in processione dal Palazzo Arcivescovile fino alla Basilica Cattedrale, dove si terrà il Solenne Pontificale. Durante la celebrazione, il servizio liturgico sarà curato dagli alunni del Seminario Interdiocesano, mentre l’animazione musicale sarà affidata alla Cappella Musicale del Duomo, che arricchirà la funzione con il suo canto, creando un’atmosfera di sacralità unica e commovente.

Le altre messe in programma

Nel corso della giornata, la Cattedrale ospiterà anche altre Sante Messe, offrendo a tutti i fedeli la possibilità di partecipare alla preghiera in vari momenti. Alle 13:00, alle 14:00 e alle 15:00, le celebrazioni si susseguiranno, nell’arco di tutta la giornata. I fedeli avranno l’opportunità di riunirsi in una comunione di fede e di devozione alla loro amata Sant’Agata.

A partire dalle 16:00, si terrà una Santa Messa speciale presieduta da Sua Eccellenza Mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo Metropolita di Agrigento. Questo momento di riflessione e preghiera rappresenta un’occasione per tutti i partecipanti di rinnovare il proprio legame con Sant’Agata, chiedendo protezione e benedizioni per la città e per ogni singola persona.

Le Sante Messe della giornata di oggi non sono solo atti liturgici, ma diventano un mezzo di unione profonda tra la città, la Chiesa e la sua Patrona. A conclusione delle celebrazioni eucaristiche, la giornata entrerà nel suo momento più atteso: alle 17:00 avrà inizio la tradizionale processione delle Sacre Reliquie, che percorrerà le vie di Catania, portando la Santa tra la sua gente.