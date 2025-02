L’ufficio postale di Grammichele, situato in via Raffaele Failla, è finalmente pronto a riaprire le sue porte al pubblico dopo aver completato una serie di lavori di ristrutturazione nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Il progetto, promosso da Poste Italiane, ha come obiettivo quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni più piccoli, che hanno meno di 15.000 abitanti, offrendo loro un accesso facilitato ai principali servizi pubblici. L’iniziativa contribuisce a rilanciare e modernizzare queste aree, con un forte focus sull’innovazione digitale e sull’efficienza dei servizi offerti.

Nuovo ufficio, nuovi servizi!

Grazie agli interventi effettuati, l’ufficio postale di Grammichele è stato completamente riorganizzato per ottimizzare l’esperienza degli utenti. La nuova configurazione degli spazi ha reso più semplice e veloce l’erogazione dei servizi. In particolare, le postazioni di sportelleria sono state progettate con una disposizione ergonomica per garantire una postura corretta, altezze ribassate per facilitare l’accesso anche ai clienti con disabilità o con difficoltà motorie e una postazione relazionale, completa di sedute, per accogliere meglio i visitatori.

Oltre ai tradizionali servizi INPS già attivi, come la possibilità di richiedere il cedolino pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, i cittadini di Grammichele e dei comuni limitrofi potranno usufruire in futuro di una vasta gamma di altri servizi pubblici, tutti centralizzati e facilmente accessibili. Tra i nuovi servizi che verranno presto introdotti figurano: la richiesta della carta d’identità elettronica, il passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto d’armi, nonché la richiesta di riemissione del codice fiscale, tra gli altri.

Postamat ATM

Un’altra grande novità dell’ufficio postale di Grammichele è la presenza di due Postamat ATM, che permetteranno ai cittadini di accedere ai propri servizi bancari e postali 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con la massima comodità. Questo potenziamento dei servizi automatizzati permette agli utenti di svolgere operazioni in totale autonomia, senza la necessità di recarsi direttamente agli sportelli durante l’orario di apertura.

L’ufficio postale è operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35, e il sabato fino alle 12:35, offrendo così una vasta finestra di accesso ai servizi per tutti i cittadini.