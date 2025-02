Sant’Agata è il cuore della tradizione catanese. Ogni anno, migliaia di fedeli e turisti celebrano la sua festa tra devozione e cultura. In occasione della ricorrenza, il Comune di Catania aprirà i suoi spazi culturali fino alle ore 24.00. Così, cittadini e devoti potranno vivere l’arte in un’atmosfera unica.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia, nell’arte e nei luoghi simbolo della città, che ogni anno si vestono di una luce particolare per omaggiare la Santa Patrona. Un invito a percorrere, con occhi pieni di meraviglia, il cammino di fede e di tradizione che unisce la comunità catanese in un sentimento collettivo di devozione e gratitudine. Di seguito tutti i musei aperti.

Musei aperti in onore di Sant’Agata

I siti della direzione Cultura del Comune di Catania saranno aperti sino alle ore 24,00 nei giorni 4 e 5 febbraio. Di seguito cosa vedere e gli orari d’ingressi di ogni singolo museo:

Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia.

Il Castello Ursino sarà aperto dalle 19:00 alle 24:00, con l’ultimo ingresso previsto alle 23:00. Durante queste ore, sarà possibile visitare le straordinarie collezioni del castello a un prezzo ridotto di 2,00 euro , una proposta ideale per immergersi nella storia di Catania.

Il Museo Vincenzo Bellini resterà aperto dalle 19:00 alle 24:00, con l’ultimo ingresso alle 23:00. Il biglietto, al costo ridotto di 1,00 euro, darà accesso anche al Museo Emilio Greco, situato nel Cortile Platamone all’interno di Palazzo della Cultura. Un’opportunità unica per scoprire la vita e l’opera del celebre compositore catanese, insieme alla bellezza delle sculture di Emilio Greco.

L’ingresso al Palazzo della Cultura sarà libero dalle 19:00 alle 24:00. In questa occasione, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Namaste, Reportage dall’India”, un affascinante viaggio visivo attraverso la cultura e i paesaggi dell’India, che trasporta i visitatori in un’esperienza indimenticabile.

Il Museo Emilio Greco sarà visitabile dalle 19:00 alle 24:00, con l’ultimo ingresso previsto entro le 23:00. Il biglietto ridotto di 1,00 euro , acquistabile al Museo Vincenzo Bellini, permette di accedere anche al Museo Vincenzo Bellini, offrendo così un’esperienza completa per gli amanti della cultura e dell’arte.

L’Anfiteatro Romano sarà aperto dalle 19:00 alle 24:00, con l’ultimo ingresso previsto alle 23:00. Il biglietto di ingresso, a un prezzo ridotto di 1,00 euro, consente di esplorare questo straordinario sito archeologico che racconta la storia di Catania in epoca romana.

Un’esperienza culturale unica per la festa più amata dai catanesi

Visitare i musei durante la festa di Sant’Agata rappresenta un’opportunità unica non solo per immergersi nella storia e nell’arte di Catania, ma anche per vivere appieno la suggestiva attesa del rientro della Santa in Cattedrale. Per coloro che desiderano vivere questa tradizione in modo speciale, una visita ai musei sarà la scelta perfetta, permettendo di alternare l’emozione della cultura con quella della festa, in un perfetto equilibrio tra contemplazione e partecipazione.