Meteo Sant’Agata 2025: In occasione delle festività di Sant’Agata 2025, i cittadini di Catania e i turisti che si preparano a vivere la tradizionale celebrazione in onore della santa patrona della città, avranno la possibilità di godere di un clima relativamente mite. Le previsioni meteo per i giorni che precedono e accompagnano i festeggiamenti di Sant’Agata evidenziano condizioni climatiche che, seppur variabili, non dovrebbero compromettere lo svolgimento degli eventi all’aperto.

In generale, il meteo di Sant’Agata 2025 sarà quindi favorevole per le celebrazioni in programma, con giornate alternate tra sole e nuvolosità, ma senza piogge abbondanti.

Meteo Sant’Agata 2025, lunedì 3 febbraio 2025: soleggiato, ma fresco

La giornata di lunedì 3 febbraio si presenta con un cielo per lo più sereno e una temperatura che oscilla tra i 5°C al mattino e i 16°C nel pomeriggio. Le precipitazioni sono assenti, e il vento soffierà con una velocità di 9 km/h, creando condizioni ideali per partecipare agli eventi religiosi e festivi all’aperto.

Martedì 4 febbraio 2025: parzialmente nuvoloso con possibili piogge leggere

Il meteo per martedì 4 febbraio mostra un parziale aumento della nuvolosità. Nonostante ciò, la giornata sarà caratterizzata da condizioni climatiche relativamente stabili, con una temperatura che varia tra i 9.5°C e i 16°C. Le precipitazioni totali saranno di 9.5 mm, con piogge leggere che non dovrebbero ostacolare le manifestazioni in corso.

Meteo Sant’Agata 2025, mercoledì 5 febbraio 2025: pioggia e cielo nuvoloso

Mercoledì 5 febbraio si presenta con condizioni meteo decisamente più variabili. La temperatura oscillerà tra 5°C al mattino e 14°C nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno moderate, con 1.4 mm di pioggia, che potrebbero verificarsi principalmente nella seconda parte della giornata.

Meteo Sant’Agata 2025, giovedì 6 febbraio 2025: un po’ di nuvole e condizioni stabili

Giovedì 6 febbraio porterà una leggera variabilità, ma nel complesso la giornata dovrebbe essere abbastanza favorevole. La temperatura si manterrà tra i 6°C e i 16°C, senza eccessive escursioni termiche. Le precipitazioni saranno scarse, con solo 1 mm di pioggia, quindi gli eventi all’aperto potranno proseguire senza troppi disagi.