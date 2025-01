Domenica 2 febbraio torna l’iniziativa “Prima domenica del mese al museo”, che prevede ingressi a tariffa ridotta nei siti culturali del Comune di Catania. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e dalla Direzione Cultura, mira a incentivare la conoscenza del patrimonio storico, artistico e monumentale della città, offrendo l’opportunità di visitare diversi musei e luoghi di interesse a prezzi agevolati.

I siti visitabili e gli orari di apertura

Tra i luoghi aperti al pubblico, il museo Civico Castello Ursino sarà visitabile dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00). Il museo Vincenzo Bellini e il museo Emilio Greco, situati presso il Palazzo della Cultura, saranno aperti dalle 9:00 alle 13:00, con ultimo ingresso alle 12:00 e biglietto unico per entrambi. La chiesa monumentale di San Nicolò l’Arena offrirà l’accesso gratuito dalle 9:00 alle 13:00, mentre sarà possibile visitare il percorso di gronda della chiesa di San Nicolò l’Arena nello stesso orario. Il Palazzo della Cultura, con ingresso libero dalle 9:00 alle 19:00, ospiterà le mostre “Namaste – Reportage dall’India” e “Clara Voce – Mostra di scultura e pittura”, quest’ultima visitabile fino alle 10:30.

Musica e cultura per una giornata speciale

Alle ore 11:00, presso il Palazzo della Cultura, si terrà il concerto “Composizione per quartetto d’archi e voci”, a cura dell’ensemble vocale e orchestrale In residence del coro lirico Siciliano, organizzato dal comitato per la festa di Sant’Agata. Inoltre, per chi desidera un’esperienza immersiva, parte del patrimonio storico-artistico cittadino è visionabile virtualmente tramite la piattaforma Around Catania e l’app collegata, permettendo di esplorare la città anche a distanza.