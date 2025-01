Il prossimo fine settimana che si avvicina, segna la conclusione del primo mese di questo nuovo anno, portandoci al cuore di un periodo speciale per Catania. Questo weekend infatti, non chiude solo il mese di gennaio, ma apre le porte ai giorni in cui i catanesi festeggiano Sant’Agata, patrona della città. Un momento che, tra eventi e preparativi, segna l’inizio di un mese atteso con fermento, in cui tradizione, devozione e cultura si mescolano in un’esplosione di colori, suoni e fede. Catania si prepara a vivere il suo evento più grande, e il weekend che si appresta a cominciare è solo l’inizio dei prossimi, intensi, giorni di festa.

Eventi Catania: gli eventi su Sant’Agata nel weekend

In questo fine settimana, Catania si prepara a celebrare la sua patrona con un ricco programma che spazia tra eventi culturali e iniziative artistiche, in cui la devozione si fonde con la bellezza della tradizione e dell’arte. Di seguito ne segnaliamo qualcuno per chi volesse cominciare ad immergersi nel clima di festa.

Le mostre dedicate alla festa e alla storia di Sant’Agata.

: organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Catania e curata dalla professoressa Maria Liliana Nigro, sarà ospitata nei locali di , in via Prefettura 14 CT, in saranno esposti 117 abiti sartoriali realizzati dagli studenti dell’Accademia. La mostra, che verrà inaugurata la sera del 31 gennaio con un’importante cerimonia sostenuta da ben 43 associazioni umanitarie, sarà visitabile gratuitamente . “Agathè – La luce di un popolo” : mostra fografica a ingresso libero di Gabriele Celsa, ospitata dal 20 gennaio al 20 febbraio 2025 all’interno del CLAFF (via Firenze 233/C CT). Con immagini nello stile della street-photography realizzate nelle scorse edizioni della festa, il fotografo ha voluto cogliere la potenza espressiva della devozione rendendola attraverso le esplosioni di luce delle fiamme dei ceri votivi.

: mostra fografica a ingresso libero di Gabriele Celsa, ospitata (via Firenze 233/C CT). Con immagini nello stile della street-photography realizzate nelle scorse edizioni della festa, il fotografo ha voluto cogliere la potenza espressiva della devozione rendendola attraverso le esplosioni di luce delle fiamme dei ceri votivi. “Sant’agata, Santa lucia e le Sante”: la luce e la forza dell’eterno femminile”: a cura dell’artista siciliano Carmelo Fabio D’Antoni, rappresenta un omaggio all’eterno femminile. La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 1° al 10 febbraio 2025, presso la Villa delle Arti Contea del Caravaggio, a San Giovanni La Punta (CT).

Gli spettacoli sulla festività agatina.

: con la partecipazione straordinaria di Mons. Marco Frisina, autorevole compositore, l’evento vedrà protagonisti il Coro Lirico Siciliano insieme all’Orchestra sinfonica giovanile del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania. Il concerto che si inserisce tra gli eventi promossi dal Comitato Ufficiale della festa, si terrà il prossimo , presso la . Spettacolo “Passio Agathae”: un dramma musicale che metterà in scena la passione di Sant’Agata, ripercorrendo il suo processo sino alla sua condanna a morte. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per il 1° febbraio 2025 (spettacoli alle 19.30 ed alle 21.00) presso la Parrocchia San Francesco di Paola (Porto di Catania).

Eventi Catania: proposte tra musica e letteratura

Non solo eventi legati alle imminenti festività agatine nella dinamica città di Catania, ecco alcune proposte per gli amanti delle musica e dell’arte.

La Lab Session al Monk Jazz Club di Catania: venerdì 31 gennaio alle ore 21:00, il primo degli appuntamenti a ingresso gratuito, di musica d’insieme e improvvisazione collettiva. Per poter prendere parte alla session bisogna iscriversi entro giovedì 30 gennaio attraverso il numero whatsapp 3755249597 o attraverso la e-mail centroculturalemonk@gmail.com. La serata sarà regolamentata dalla una resident band del Monk formata per l’occasione da tre nomi noti del panorama jazzistico catanese ovvero il chitarrista Paolo Sorge, il tastierista Angelo Cultreri e il batterista Andrea Liotta.

Tra le mostre artistiche presenti in città si segnalano:

Namaste : ospitata nei locali di Palazzo della Cultura , è visitabile gratuitamente dal lunedi al sabato alle ore: 10-13; 15,30-19,30 e domenica ore 10-13 . Per chi volesse condurre un tour guidato , gli ultimi saranno SABATO alle ore 18.00 e DOMENICA alle ore 10.30. L’esposizione promette un viaggio in India attraverso un’esperienza multisensoriale fatta di odori suoni e colori oltre che delle immagini.

: ospitata nei locali di , è visitabile gratuitamente . Per chi volesse condurre un , gli ultimi saranno SABATO alle ore 18.00 e DOMENICA alle ore 10.30. L’esposizione promette un viaggio in India attraverso un’esperienza multisensoriale fatta di odori suoni e colori oltre che delle immagini. “Clara Voce”: negli stessi locali di Palazzo della Cultura, sarà visitabile a ingresso libero fino al 3 febbraio, la mostra di pittura e scultura di Emanuele Monteforte. Come spiegato dall’artista, le opere esposte aspirano a dichiarare la bellezza che ci circonda e che sta più in alto.

Eventi Catania: weekend sulla neve

La neve sull’Etna è già presente da alcune settimane e continua ad offrire un’opportunità imperdibile per chi cerca una giornata di svago sulla montagna. Che si tratti di sciare, fare una passeggiata con le ciaspole o semplicemente godersi il panorama innevato, l’Etna è la meta ideale per chi vuole vivere un weekend attivo. Per chi voglia vivere una giornata all’insegna dello svago e del divertimento, è importante ricordare di prestare sempre attenzione alla sicurezza, dotandosi di ogni attrezzatura necessaria e seguendo le raccomandazioni delle autorità locali.