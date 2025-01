Meteo Sicilia: dopo aver investito Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna con piogge intense e forti venti, il maltempo si sposta verso le regioni meridionali. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per mercoledì 29 gennaio su sei regioni, con fenomeni più intensi previsti in particolare sui settori ionici di Sicilia, Calabria e Puglia. Anche il vento sarà protagonista, con raffiche che potrebbero risultare particolarmente forti nelle aree più esposte.

Meteo in Sicilia: piogge e forti venti

La Sicilia sarà tra le regioni maggiormente colpite dalla perturbazione. Le piogge saranno più intense nei settori nord-orientali dell’isola, compresi i versanti tirrenici e ionici, con accumuli significativi soprattutto nelle province di Messina e Catania. Forti temporali sono attesi anche nelle zone interne e lungo la fascia costiera centro-meridionale, in particolare nella provincia di Ragusa. Il vento di scirocco soffierà con raffiche fino a 80 km/h, creando possibili disagi nei collegamenti marittimi con le isole minori e aumentando il rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Le temperature subiranno un lieve calo, con valori compresi tra 10 e 15 gradi nelle zone interne e costiere.

Monitoraggio costante e bollettini di aggiornamento

Come ogni giorno, sul sito del Dipartimento di Protezione Civile è possibile consultare il bollettino di criticità, con il dettaglio delle allerte meteo per ogni regione. Per la Sicilia, in particolare, l’ordinaria criticità riguarda il rischio idraulico, il rischio temporali e quello idrogeologico, con segnalazioni specifiche per le zone:

del Nord-Orientale,

il versante tirrenico e le isole Eolie,

il Centro-Settentrionale

il Bacino del Fiume Simeto.

Previsioni per le prossime ore

Per la giornata di oggi, si prevede il persistere di venti di forte burrasca dai quadranti occidentali. Dal primo mattino, alle successive 24 ore, si prevedono precipitazioni sparse diffuse, anche a carattere di rovescio o

temporale, , specie sui settori centro- orientali della Sicilia. I fenomeno saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forte raffiche di vento.

Attenzione e prudenza

Gli esperti invitano alla massima prudenza, soprattutto nelle zone più colpite dalle piogge e dal vento. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari e di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo, per essere sempre informati sull’evoluzione della situazione. Il maltempo di fine gennaio rappresenta un’ulteriore conferma dell’instabilità atmosferica che sta caratterizzando questa stagione, con fenomeni sempre più intensi e imprevedibili.