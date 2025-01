Il titolare di un pub-ristorante di Aci Catena è stato sanzionato e denunciato dalle forze dell’ordine per aver organizzato una serata discoteca senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni legali. L’intervento della polizia è avvenuto in un momento di grande affluenza all’interno del locale, dove si stava svolgendo una serata danzante con circa 200 persone presenti sulla pista, un DJ alla consolle e un servizio di sicurezza che gestiva l’ingresso, riservato solo a chi aveva acquistato il biglietto d’ingresso.

Le prime ricostruzioni

Secondo le informazioni riportate dalle forze dell’ordine, i partecipanti all’evento avevano pagato un ingresso di 10 euro per accedere a una pista da ballo di circa 200 metri quadrati, ricavata nell’area di somministrazione di cibo e bevande. Quando i poliziotti hanno avviato il controllo, hanno richiesto al proprietario del locale di esibire la documentazione necessaria per svolgere un evento di tale portata. Dall’ispezione è emerso che il titolare non aveva ottenuto le autorizzazioni richieste dalla legge per organizzare una serata pubblica di quel tipo.

L’assenza delle necessarie licenze ha comportato la sospensione immediata dell’evento e l’invito per gli avventori a lasciare il locale. Si è trattato di un intervento mirato a tutelare la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative per quanto concerne l’organizzazione di eventi. Inoltre il titolare del locale non è un volto nuovo alale Forze dell’Ordine, già in passato era stato multato per aver organizzato eventi simili senza le dovute autorizzazioni.

La mancata osservanza delle regolazioni previste dalla legge, non solo mette a rischio la sicurezza dei partecipanti e gravi conseguenze legali e amministrative.