Anche quest’anno, in occasione delle celebrazioni di Sant’Agata, l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta (AMTS) ha organizzato una serie di iniziative volte a promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici, con l’obiettivo di migliorare la fruizione della città, in particolare nelle zone del centro storico. Queste misure si inseriscono nel più ampio contesto di favorire la mobilità sostenibile durante le festività, quando Catania accoglie migliaia di visitatori per celebrare la sua patrona.

Le novità Amts a riguardo

In particolare, il 4 e il 5 febbraio, le linee di trasporto pubblico come Le-Ex, Brt1, Brt5, 421, 525, 632, 726, e 830, resteranno operative fino alle ore 3:00 del mattino. Questo orario prolungato permetterà ai cittadini e ai turisti di spostarsi in tutta comodità anche nelle ore serali, agevolando l’accesso agli eventi religiosi e culturali che caratterizzeranno la festività.

Inoltre, in occasione delle celebrazioni, l’AMTS ha deciso di emettere un biglietto commemorativo da collezione, che sarà disponibile per l’acquisto presso tutti i rivenditori autorizzati. Questo biglietto avrà la stessa validità di un normale titolo di viaggio da 90 minuti, ma presenterà una grafica speciale dedicata a Sant’Agata, celebrando così la tradizione catanese. Il biglietto sarà in vendita fino a esaurimento scorte, offrendo ai collezionisti e ai turisti l’opportunità di possedere un pezzo unico legato a un momento speciale della città.

Abbonamento Sant’Agata

E dopo l’abbonamento metro in occasione dei festeggiamenti agatini, dal 27 gennaio sarà disponibile un abbonamento digitale speciale, pensato proprio per la festività agatina. L’abbonamento “Sant’Agata” potrà essere acquistato esclusivamente tramite l’app “AMTS Smart Ticketing”, al costo di 5 euro. Questo abbonamento avrà una validità che va dall’1 al 6 febbraio e garantirà l’accesso a tutta la rete di trasporto pubblico locale dell’AMTS, ad eccezione delle linee Alibus e 524S. Grazie a questa soluzione digitale, i cittadini e i turisti potranno muoversi liberamente nella città durante la settimana più intensa dell’anno, con un notevole risparmio economico rispetto all’acquisto di singoli biglietti.

Queste iniziative, messe in campo dall’AMTS, mirano a garantire una maggiore accessibilità alla città durante le festività, riducendo il traffico e facilitando gli spostamenti di chi desidera vivere appieno la bellezza di Catania, approfittando della comodità dei mezzi pubblici.