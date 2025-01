Domenica 2 febbraio dalle ore 9:45 presso Piazza Scammacca a Catania si terrà l’atteso evento: “Barocco Danzante” , un Itinerario esclusivo alla scoperta dei simboli e dei riti della festa di Sant’Agata

Di cosa si tratta

Il percorso guidato “Barocco Danzante” offre un’opportunità unica di immergersi nelle radici più profonde della festa di Sant’Agata, una delle celebrazioni religiose più spettacolari e significative della tradizione siciliana. La festa, simbolo indiscusso del barocco catanese, è un evento che fonde fede, cultura e rituali antichi, e quest’itinerario è concepito per rivelarne i significati più nascosti, spesso sconosciuti anche agli stessi catanesi.

L’esperienza si articolerà in due momenti distinti, ognuno pensato per svelare un aspetto particolare della festa.

Rassegna multimediale:

L’evento avrà inizio con una presentazione multimediale della durata di circa 30 minuti, che si terrà all’interno dello spazio Teatro di Piazza Scammacca. I partecipanti avranno la possibilità di approfondire la storia della festa di Sant’Agata attraverso immagini, video e racconti che ne esplorano le origini, i significati religiosi e le trasformazioni nel corso dei secoli. La presentazione fornirà una panoramica completa sulla festa, mettendo in luce anche gli aspetti più simbolici legati ai principali riti, come le candelore, il fuoco e la cera. Al termine della proiezione, sarà offerta una pausa con caffè e dolcetti tipici agatini, permettendo ai partecipanti di gustare le tradizioni culinarie legate alla festa. Percorso guidato:

Subito dopo, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso guidato alla scoperta dei luoghi più significativi della festa. Il tour, che partirà dalla Basilica Cattedrale di Catania, si snoderà lungo le principali piazze e vie della città, tra cui Piazza Stesicoro, dove verranno svelati i simbolismi legati a ciascun luogo. La guida, Matteo Miano, esperto di storia e simbolismo della festa, illustrerà i significati profondi che si celano dietro i rituali della celebrazione, come la processione delle candelore, la funzione protettiva del fuoco e il valore della cera. Inoltre, sarà approfondita la dimensione collettiva e comunitaria della festa, che, con il suo connubio di tradizioni cristiane e pagane, rappresenta un momento di grande partecipazione e devozione popolare.

Info e biglietti

Sarà prevista una quota di partecipazione di 15 euro. Inoltre i bambini dai 10 anni in giù potranno partecipare gratuitamente! Questa esperienza permetterà ai partecipanti di vivere la festa di Sant’Agata in maniera intima e profonda, comprendendo non solo l’aspetto religioso, ma anche quello culturale e simbolico che la rende così unica e affascinante.

Un’opportunità da non perdere per scoprire la vera essenza della Festa di Sant’Agata e la sua connessione con il barocco catanese. Prenotate il vostro posto per vivere questa esperienza immersiva, che vi permetterà di comprendere appieno la magia e la spiritualità di uno dei riti più spettacolari al mondo.