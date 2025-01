Meteo Sicilia: Secondo le previsioni meteo per l’inizio di questa ultima settimana di gennaio, Catania e gran parte della Sicilia vivranno giornate caratterizzate da un piacevole clima sereno, con sole e temperature che potranno raggiungere o sfiorare i 20 gradi. L’alta pressione che domina la Sicilia porterà cieli sereni e condizioni favorevoli per attività all’aperto, ideali per lunghe passeggiare e gite fuori porta! Di seguito tutte le previsioni meteo per questo inizio settimana.

Meteo Sicilia, lunedì 27 gennaio 2025

Lunedì, la pressione atmosferica rimarrà stabile sulla regione, garantendo una giornata di bel tempo. Il cielo sarà prevalentemente sereno o leggermente nuvoloso. Le temperature saranno piuttosto miti per il periodo, con massime che potranno raggiungere i 22 gradi soprattutto lungo la costa. Si prospetta quindi una giornata molto piacevole ideale da trascorrere all’aperto, approfittando di un clima più primaverile che invernale. La città più calda per la giornata odierna sarà Siracusa, dove si registreranno ben 22 gradi, durante le ore serali invece saranno previsi solo 6 gradi. A seguire la nostra città di Catania, con temperature massime fino a 20 gradi. La città più fredda sarà invece Enna con le minime che raggiungeranno i 3 gradi. A seguire anche Caltanissetta dove le temperature minime scenderanno fino ai 4 gradi!

Meteo Sicilia, martedì 28 gennaio 2025

Il clima piacevole di lunedì proseguirà anche per la giornata di martedì 28 gennaio. Le temperature saranno in aumento su quasi tutto il territorio con cieli prevalentemente sereni. Unica eccezione per Messina, dove durante il corso della giornata si potrebbe presentare qualche nuvola. Per quanto concerne le temperature, la città più calda sarà Siracusa, con massime fino a 22 gradi. A seguire la città di Catania, dove durante le ore più calde si raggiungeranno i 21 gradi! Minime in aumento anche nelle città di Enna, dove si registreranno 5 gradi e a Caltanissetta, con 6 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 29 gennaio 2025

Durante la giornata di mercoledì 29 gennaio le temperature saranno in calo su tutta l’Isola. Le città più clade, come gli altri giorni, saranno Siracusa e Catania. Ma in questo caso non si alzeranno mai sopra i 17 gradi. Il cielo sereno lascerà il posto a qualche nuvola, che coprirà tutte le città sicule, unica eccezione la città di Trapani dove anche per la giornata di mercoledì godrà di un cielo limpido e sereno!