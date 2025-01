Nel corso del XXVI Congresso Nazionale della SINPF, che ha visto la partecipazione di oltre mille esperti, è emerso un dato preoccupante riguardo alla salute mentale dei giovani. I presidenti della SINPF, Mencacci e Balestrieri, hanno sottolineato la necessità urgente di sfruttare il periodo scolastico come una fase cruciale per sensibilizzare gli adolescenti sui temi della salute mentale e per attuare interventi precoci. “Dobbiamo intervenire prima che i problemi diventino irreversibili”, hanno dichiarato i due esperti, evidenziando come la metà delle patologie mentali si manifesti prima dei 18 anni.

Cresce l’uso di sostanze stupefacenti

Un altro dato allarmante riguarda gli accessi al pronto soccorso pediatrico: un quarto di questi è legato a problematiche derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti, in particolare quelle sintetiche, che sono difficili da gestire e trattare. La scuola, con la sua presenza costante nella vita degli adolescenti, offre una piattaforma ideale per condurre screening psichiatrici mirati e per offrire supporto psicologico adeguato, anticipando eventuali difficoltà.

Screening e prevenzione per salvare il futuro dei giovani

I due presidenti SINPF, lanciano un appello che si concentra sull’importanza di intercettare precocemente i disturbi mentali, i quali nella metà dei casi compaiono entro i 18 anni, in età di scuola superiore.

La scuola, in quanto luogo di formazione e di crescita, in teoria, dovrebbe rappresentare un luogo in cui attuare programmi di screening e promuovere la sanita mentale, in quanto 2 patologie mentali su 3 si manifestano prima dei 30 anni. Per questo motivo, è fondamentale investire in interventi precoci durante l’adolescenza, periodo in cui i ragazzi trascorrono gran parte del loro tempo a scuola. l’obiettivo rimane quello della sensibilizzazione dei più giovani sui temi della salute mentale e offrire loro un supporto adeguato in caso di bisogno.