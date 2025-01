Concorso Personale ATA 2025: online il bando per il il reclutamento di personale ATA (Assistenti Amministrativi) Il concorso è aperto a tutti i candidati in possesso di un diploma di maturità, senza specifici requisiti legati a esperienze pregresse nel settore. Si ricorda che Il personale ATA è composto da coloro che lavorano nelle scuole svolgendo ruoli ausiliari, tecnici e amministrativi, che comprendono anche collaboratori scolastici e segretari, tecnici informatici, cuochi e infermieri. Di seguito tutti i dettagli a riguardo!

Concorso Personale ATA 2025, requisiti

Per partecipare al concorso ATA i candidati dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea,

età minima di 18 anni. Non è previsto un limite massimo di età, salvo quelli generali previsti per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione,

essere in possesso dei diritti civili e politici,

essere fisicamente idonei all'impiego. L'Amministrazione può richiedere una visita medica per i candidati che risultano idonei nella graduatoria finale,

diploma di scuola secondaria di secondo grado che consenta l'accesso agli studi universitari.

Si ricorda che nella compilazione delle graduatorie saranno avvantaggiati coloro che erano già iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti e in quelle ad esaurimento e hanno già prestato almeno 30 giorni di servizio. Possedere diverse certificazioni (OSA, OSS, per esempio) e un alto voto di diploma consentono di acquisire ulteriori punti.

Concorso Personale ATA 2025, le domande

La domanda per partecipare al concorso deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma web del Ministero. È necessario disporre di credenziali SPID o CIE per completare la procedura di registrazione. Ogni candidato avrà la possibilità di selezionare fino a 30 scuole situate nella provincia di sua preferenza, tra cui istituti di istruzione primaria e secondaria, scuole superiori e licei artistici. Una volta chiuso il periodo di presentazione delle domande, le scuole provvederanno alla valutazione dei titoli e successivamente apriranno le convocazioni per le supplenze.

Concorso Personale ATA 2025, motivi d’esclusione

Non poteranno partecipare al concorso tutti coloro che sono: