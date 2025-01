Concorso docenti 2025: con l’approvazione del decreto 71/2024 e la sua successiva conversione in legge, è stato introdotto un cambiamento significativo nel concorso PNRR 2, che rende il processo di selezione ancora più rigoroso e competitivo. L’articolo 14 bis di questa normativa stabilisce infatti che, per ciascuna regione e per ogni classe di concorso o tipologia di posto, solo un numero limitato di candidati possa accedere alla prova orale. Nonostante questa modifica, il punteggio minimo richiesto per accedere alla fase successiva, quella della prova orale, rimane invariato: bisogna ottenere almeno 70/100 nella prova scritta per essere ammessi alla fase finale.

Di seguito tutti i dettaglio sulle prove da affrontare!

Concorso docenti 2025, domande prova scritta

La prova scritta per tutte le classi di concorso e per le diverse tipologie di posti consisterà in una brova su computer based della durata di 100 minuti. Il test sarà composto da 50 domande a scelta multipla, ognuna con quattro opzioni di risposta, di cui solo una corretta. Gli argomenti trattati saranno suddivisi nei seguenti ambiti:

10 quesiti di ambito pedagogico;

15 quesiti di ambito psicopedagogico, comprensivi degli aspetti riguardanti l’inclusione;

15 quesiti di ambito metodologico didattico, compresa la valutazione;

5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2;

5 quesiti sulle competenze digitali inerenti l’utilizzo didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

Concorso docenti 2025, le date della prima prova

Se si prende come riferimento il primo concorso PNRR, con la scadenza per la presentazione delle domande fissata al 9 gennaio 2024 e le prove scritte programmate tra l’11 e il 12 marzo per la scuola primaria e dell’infanzia, e tra il 13 e il 19 marzo per la scuola secondaria, è ragionevole supporre che la prova scritta del secondo concorso PNRR avrà luogo nella prima metà di marzo. Tuttavia, al di là di questa previsione basata sul concorso precedente, sarà compito del Ministero pubblicare sul Portale Unico del reclutamento e sul proprio sito ufficiale il calendario dettagliato delle prove scritte, con tutte le modalità specifiche.

Le sedi d’esame per le prove scritte

Inoltre, l’elenco delle sedi d’esame, con l’indicazione precisa delle località e delle destinazioni dei candidati, sarà diffuso dagli USR competenti almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle prove. I candidati dovranno presentarsi nelle sedi d’esame con un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale. L’assenza alla prova, anche per motivi di forza maggiore, comporterà l’esclusione alla selezione.