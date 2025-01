Un’occasione unica per immergersi nel fascino della Sicilia e nel mondo straordianrio della famiglia Florio. La mostra “A Tavola con i Florio. Collezioni ceramiche 1900-1940” offrirà ai visitatori uno sguardo dettagliato sulla storica Manifattura Ceramica Florio, un’icona della bellezza e dell’artigianato siciliano, fondata nel 1884 a Palermo e attiva fino al 1940, quando venne acquisita dalla Richard-Ginori. Questo percorso espositivo non solo celebra l’eleganza della ceramica siciliana, ma racconta anche la storia di una famiglia che ha saputo rivoluzionare l’industria, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo.

Un viaggio nell’artigianato siciliano

La Manifattura Ceramica Florio ha prodotto pezzi pregiati che sono oggi veri e propri tesori d’arte. Tra il 1800 e il 1900, i Florio svilupparono un’ampia varietà di attività imprenditoriali, tra cui la ceramica, che seppur meno conosciuta, si è rivelata straordinariamente influente. La mostra raccoglie alcune delle più belle testimonianze di questa arte, con oggetti come servizi di piatti, sputacchiere, cache-pot in stile liberty, tutti esemplari rari e di grande valore. Grazie alla passione di collezionisti attenti, questi pezzi sono stati custoditi e oggi offrono uno spunto per rivivere la Sicilia del passato.

Dove e quando

Inaugurata al MF Museum & Fashion di Catania, situato in Piazza Cardinale Pappalardo 27, la mostra è visitabile gratuitamente fino al 20 maggio 2025. Curata dalla stilista internazionale Marella Ferrera, la mostra è frutto della collaborazione con gli studiosi Vincenzo Profetto e Antonino Lo Cascio, esperti della Ceramica Florio e autori di una monografia sulla manifattura. In esposizione, oltre a pezzi selezionati dalla collezione personale di Ferrera, ci sono anche oggetti provenienti dalle collezioni degli studiosi, creando un percorso che celebra l’artigianato d’eccellenza.

Una tavola imbandita!

I pezzi esposti saranno disposti su una tavola magnificamente apparecchiata, che permette ai visitatori di ammirare la fusione di stili iconici di un’epoca d’oro, tra liberty e estetismo inglese. Alcuni oggetti sono esposti in teche apribili, come pagine di un libro, e sono arricchiti da approfondimenti tematici che permettono di scoprire il contesto storico e culturale in cui queste ceramiche sono nate. Inoltre, non mancano le grafiche della Compagnia di Navigazione Generale Italiana dei Florio, un’altra delle imprese storiche della famiglia, che nel 1881 fondò la più grande compagnia di navigazione nazionale, assieme a Raffaele Rubattino.