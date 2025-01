Sarebbero state due le violente aggressioni, avvenute a poche ore di distanza nel cuore di Catania con un uomo accusato di tentata rapina aggravata e lesioni personali. Le vittime, entrambe le donne, sono state assalite mentre passeggiavano per strada. L’uomo a bordo di uno scooter, ha cercato di strappar via loro la borsa, provocando ad entrambe le vittime gravi ferite in seguito alla caduta.

Le prime ricostruzioni

Dopo mesi gli inquirenti sono riusciti a ricostruire le dinamiche dell’aggressione. Secondo quanto emerso gli eventi, verificati a settembre 2024, nel primo caso una donna è stata avvicinata da un uomo in sella a uno scooter, che ha cercato di strapparle la borsa, strattonandola violentemente per la maglietta. Nel secondo episodio, avvenuto nel pomeriggio nella stessa zona, un altro tentativo di rapina ha avuto luogo con lo stesso modus operandi. Anche in questo caso, l’aggressore non è riuscito a portare a termine il furto, ma ha fatto cadere la vittima, che ha subito gravi lesioni.

L’arresto dell’aggressore

L’aggressore è stato identificato: si tratta di un uomo nato nel 1983, ritenuto responsabile di entrambi gli episodi. Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sufficienti le prove raccolte e ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere, trasferendolo presso la casa circondariale di Catania. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di tentata rapina, aggravata dalle lesioni personali.