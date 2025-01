Servizio civile universale: In scadenza il bando del servizio civile universale per l’anno 2025! Il concorso è volto alla selezione di oltre 62 mila operatori volontari. Si ricorda la possibilità di scegliere progetti in loco o presso località estere. I giovani tra i 18 e i 28 anni avranno l’opportunità di poter partecipare ad un’esperienza unica nel suo genere. Vi ricordiamo che per candidarsi bisogna presentare domanda entro e non oltre il 18 febbraio 2025.

Bando servizio civile universale: progetti disponibili su Catania

Tra i vari progetti attivi a Catania e dintorni troviamo:

Posti disponibili per il progetto “Informazione circolare”:

Tremestieri Etneo: 20

Belpasso: 12

Camporotondo Etneo: 6

Ragalna: 4

Motta Sant’Anastasia: 3

Gravina di Catania: 8

Sant’Agata Li Battiati: 6

Progetto “Accogliere le sfide in Comune”:

Belpasso: 20

Camporotondo Etneo: 18

Ragalna: 10

Tremestieri Etneo: 12

Motta Sant’Anastasia: 14

Gravina di Catania: 14

Sant’Agata Li Battiati: 6

Progetto “Bi…Sogni culturali in Comune”:

Motta Sant’Anastasia: 4

Gravina di Catania: 4

Sant’Agata Li Battiati: 6

Tremestieri Etneo: 4

Belpasso: 4

Camporotondo Etneo: 2

Ragalna: 4

Bando servizio civile universale: i requisiti

Possono candidarsi al concorso i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

aver compiuto il 18esimo anno di età e non aver superato il 28esimo anno di età;

non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona.

Gli enti possono inoltre avvalersi della facoltà di previsione, per i singoli progetti, di ulteriori requisiti che si aggiungono a quelli prescritti in generale per tutti i candidati.

Bando Servizio Civile Universale, domanda e selezione

Coloro che desiderano candidarsi devono inviare la propria domanda di partecipazione direttamente all’ente responsabile del progetto scelto entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma DOL, accessibile solo con SPID.

I volontari saranno selezionati dall’ente attraverso la valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari. A questa fase seguirà un colloquio, che potrà svolgersi anche in modalità online, qualora le circostanze lo richiedano.

Si raccomanda di leggere attentamente il bando per ulteriori informazioni.