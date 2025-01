Lavoro Catania: A Catania sono in arrivo nuove opportunità di lavoro presso grandi azienda. Aw Lab, catena di negozi di abbigliamento sportivo, è alla ricerca di nuovi talenti per il proprio team, con diverse opportunità nel settore retail. Arcaplanet, leader nella vendita di prodotti per animali, sta cercando personale qualificato per le proprie sedi in città. . Infine, Carpisa, noto marchio di borse e accessori, offre opportunità di lavoro per nuovi addetti alla vendita. Di seguito tutti i dettagli a riguardo e i requisiti necessari richiesti!

Lavoro Catania, Arcapalenet

Arcaplanet, leader nel settore pet in Italia con oltre 500 negozi, è alla ricerca di Sales Assistant appassionati di animali per la loro sede di Catania. La figura ricercata dovrà possedere passione per gli animali, attitudine commerciale e capacità di lavorare in un contesto dinamico. Le principali mansioni comprendono l’assistenza al cliente, la gestione del negozio, il rifornimento degli scaffali, il mantenimento dell’ordine e l’esecuzione delle operazioni di cassa.

Il contratto offerto è full-time (40 ore settimanali) con una durata di contratto di 4 mesi. Sono previsti pagamenti di quattordicesima e tredicesima. Si richiede inoltre: disponibilità a lavorare nei weekend, e in modo preferenziale esperienza di vendita di almeno un anno e conoscenza della lingua inglese.

Lavoro Catania, Carpisa

L’azienda, specializzata nella vendita di calzature e pelletteria, è alla ricerca di un/una addetto/a alle vendite da inserire nel punto vendita di Catania. Il candidato ideale, con esperienza preferibilmente nel settore retail, dovrà dimostrare dinamismo, voglia di crescita professionale e spiccata attitudine alla performance. Fondamentali saranno anche le ottime capacità comunicative, l’orientamento al cliente e la disponibilità a lavorare su turni, anche nei giorni festivi..

Il contratto offerto sarà a tempo pieno, con disponibilità a lavorare nei festivi e nei weekend!

Lavoro Catania, AW LAB

AW LAB, brand leader nel settore “urban sport style” e parte del gruppo Bata, è alla ricerca di addetti alla vendita Part-Time per il proprio punto vendita di Catania (Misterbianco), situato presso il centro commerciale Centro Sicilia. Tra i requisiti fondamentali: forte attitudine commerciale, dinamicità, flessibilità, conoscenza delle lingue straniere!

per potersi candidare sarà necessario accedere al sito ufficiale AW LAB, successivamente recarsi nella sezione “lavora con noi” e compilare il form sottostante.