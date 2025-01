Qual è il periodo che gli studenti universitari temono di più? Sono sicura che 9 studenti su 10, risponderanno: Gennaio e la sessione invernale. Immaginate di aver finito le lezioni, lo spirito natalizio è nell’aria, le vacanze sono dietro l’angolo… e invece no. La sessione è solo a qualche settimana di distanza, le date degli esami sono uscite. Si inizia a pianificare un programma di studio che, diciamocelo, difficilmente verrà rispettato, mentre l’ansia cresce a dismisura.

Ma non temete! Da brava studentessa esperta nell’arte della procrastinazione, ho creato una guida – o meglio, un kit di sopravvivenza – che ogni universitario dovrebbe avere per affrontare la sessione senza impazzire. O almeno, non del tutto.

1. Il caffè

Il primo alleato di ogni studente in sessione? La caffeina, senza dubbio. Prima di rinchiuderti in casa a studiare, fai un salto al supermercato e fai scorta di caffè. Se preferisci, opta per tè o tisane: perfetti per affrontare il freddo e tenerti sveglio sopra i libri.

Lo so, la tentazione di dormire fino a mezzogiorno è fortissima, ma fai uno sforzo: punta la sveglia a un orario decente, metti la moka sul fuoco e inizia a darti da fare. Con un po’ di determinazione (e tanta caffeina), supererai anche questa sessione!

2. La vestaglia\coperta di pile

Chi afferma di non usare come outfit per la sessione, la vestaglia di pile o la coperta sulle spalle, sta mentendo spudoratamente. i veri esperti, come me, sanno che la combo vincente è indossarli entrambi. Sopravvivere alla sessione d’esami invernale senza questo comodo, caldo e – diciamocelo – orrendo outfit è praticamente impossibile. E, ovviamente, il tocco finale è la fedele stufetta elettrica, per trasformare la tua postazione di studio in un perfetto covo anti-freddo.

3. Comfort food

La sessione d’esami non si affronta a stomaco vuoto. Fai una bella scorta di snack strategici: barrette di cioccolato per l’energia immediata, frutta secca per sentirti ‘sano’ (anche se sappiamo che finirai col preferire le patatine), e magari biscotti per le pause studio. E non dimenticare un buon comfort food per le cene post-esame o per i momenti di sconforto: una pizza surgelata, un vasetto di gelato, o una scorta infinita di noodles istantanei. Mangiare bene – o almeno mangiare qualcosa – è il primo passo per affrontare questa maratona mentale.

4. La postazione studio

Un elemento fondamentale per affrontare al meglio lo studio è avere una postazione organizzata nei minimi dettagli. So che può sembrare banale, ma per una mente disorganizzata come la mia, una scrivania in ordine e ben curata fa miracoli: mi rende più motivata e riduce l’ansia.

Fai scorta di evidenziatori colorati, post-it carini e magari aggiungi una candela profumata per creare l’atmosfera giusta. Io ho persino preso una piccola piantina che mi fa compagnia durante le lunghe ore di studio: è un dettaglio semplice, ma aiuta a rendere tutto più piacevole.

E se tutto questo non basta a motivarvi, fermatevi un attimo e ricordate perché avete intrapreso questo percorso e quali sono i vostri obiettivi. Pensate alla sensazione di libertà che provate ogni volta che superate un esame e a quanto sia un privilegio poter costruire il vostro futuro attraverso lo studio, qualcosa che non tutti hanno la possibilità di fare. Fate un bel respiro, rimboccatevi le maniche e andate avanti: passo dopo passo, arriverete al traguardo.