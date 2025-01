Domenica 26 gennaio alle ore 17, la stazione metropolitana Fontana di Catania si trasformerà in un palcoscenico per un evento unico nel suo genere. Fusione tra moda, arte e sostenibilità urbana. Il rinomato stilista Marco Strano, noto per la sua capacità di creare connessioni tra tradizione e modernità, presenterà la sua ultima collezione Wedding e Couture 2025, intitolata “RicAmare“, in un’installazione che promette di essere un’esperienza multisensoriale unica nel suo genere. La scelta della stazione Fontana non è casuale: inaugurata solo pochi mesi fa, rappresenta un esempio di modernità e di connessione tra il centro storico e le periferie della città, diventando anche una “fermata d’arte” grazie a un percorso espositivo che ospita preziose opere del museo Civico del Castello Ursino.

La sfilata di Marco Strano

La sfilata di Marco Strano, che si snoderà tra le scale mobili, le pareti a vetro e i percorsi della stazione, sarà più di un semplice evento di moda: sarà un viaggio sensoriale che immergerà il pubblico nel cuore pulsante della città. In questo scenario metropolitano, dove si incontrano persone, pensieri, luci e suoni, le modelle e i visitatori in transito si fonderanno in un’unica esperienza, facendo della passerella un luogo di dialogo tra stili e culture. La colonna sonora, ricca di sorprese, guiderà il pubblico attraverso tre distinti segmenti della sfilata, ognuno dei quali rappresenterà una “fermata” simbolica di un percorso metropolitano, un invito a scoprire nuovi orizzonti nel mondo della moda.

L’evento e la collaborazione con la Ferrovia Circumetnea

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con la Ferrovia Circumetnea, che ha concesso l’uso degli spazi della metropolitana, sottolineando il forte legame tra l’arte della moda e l’innovazione urbana. La stazione Fontana, oltre a essere un importante nodo di trasporto, è diventata uno spazio multifunzionale che rappresenta il dinamismo della città di Catania, un luogo dove la modernità incontra la storia e l’arte. In questo contesto, la moda si fa strumento di cambiamento culturale, una forma di espressione che, come l’arte, può trasformare e arricchire il panorama urbano.

“RicAmare” non sarà solo una sfilata di moda, ma una celebrazione della creatività, dell’innovazione e della bellezza, in un contesto che mette in evidenza il futuro sostenibile di Catania. Un’occasione imperdibile per vivere la moda sotto una nuova luce, in un ambiente che fonde stile, arte e urbanistica in modo sorprendente e coinvolgente.