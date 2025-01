La città di Catania si prepara a celebrare i tradizionali festeggiamenti in onore di Sant’Agata, ma il maltempo delle scorse settimane ha lasciato un’eredità pesante sulle strade. Buche, dislivelli e ostacoli rappresentano un serio rischio per la viabilità, in particolare in alcune zone critiche della città. Tra queste, la parte nord di via Caronda, nei pressi del viale Odorico Da Pordenone, dove i blocchi di cemento sono stati spostati di diversi metri probabilmente a causa di un forte impatto.

“È forse la dimostrazione più evidente – dichiara Maria Spampinato, presidente del III Municipio di Catania – di come qui il nodo legato alla viabilità sia sempre attualissimo. In questo punto di via Caronda, soprattutto i centauri imboccano la via in controsenso per immettersi sulla circonvallazione. Situazioni a rischio che, aggiunte alle buche sparse ovunque, a causa dell’ondata di maltempo delle scorse settimane, possono provocare tanti incidenti”.

Preoccupazioni per il traffico durante i festeggiamenti

L’appello per interventi immediati è ancora più urgente considerando l’imminenza delle celebrazioni agatine, che porteranno nella città un grande flusso di persone e mezzi. “Tra poco meno di due settimane Catania celebrerà Sant’Agata e questo vuol dire, per un territorio come il nostro caratterizzato dal forte pendolarismo, un flusso veicolare molto copioso”, sottolinea Spampinato.

Zone nevralgiche come Piazza Cavour, Largo Rosolino Pilo, via Etnea, via Caronda e le strade limitrofe saranno invase da migliaia di fedeli e turisti. In queste condizioni, garantire la sicurezza dei pedoni e una mobilità scorrevole diventa una priorità assoluta.

L’urgenza di un piano per la viabilità

Le condizioni attuali delle strade rischiano di compromettere la gestione del traffico nei giorni più intensi dei festeggiamenti. Secondo Spampinato, è fondamentale intervenire già nei prossimi giorni per tamponare le criticità principali. “È fondamentale garantire una mobilità più scorrevole e la sicurezza di pedoni e automobilisti”, ribadisce la presidente del III Municipio.