Carta Acquisti 2025: è uno strumento fondamentale di sostegno economico per le famiglie in difficoltà. Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore importanti modifiche, tra cui l’aggiornamento dei requisiti di accesso e delle soglie ISEE, rendendo questo beneficio ancora più mirato alle necessità delle famiglie vulnerabili. Ecco tutto quello che c’è da sapere su requisiti, funzionamento e modalità di richiesta.

Che cos’è la Carta acquisti 2025 e a chi è destinata

La Carta acquisti 2025 è una misura di sostegno economico dedicata alle famiglie con un minore di 3 anni o un componente over 65. Ogni mese viene caricato un importo di 40 euro, erogato ogni due mesi (80 euro a bimestre), per un totale annuale di 480 euro. Questa somma può essere utilizzata per acquistare beni di prima necessità, come alimentari, farmaci, e per pagare bollette di luce e gas.

A differenza di altre misure di sostegno, come la “Carta Dedicata a Te”, la Carta Acquisti 2025 è destinata a un pubblico specifico e non è cumulabile con altre agevolazioni. I nuclei familiari beneficiari devono rispettare determinati requisiti di cittadinanza, reddito e patrimonio per poter accedere al beneficio.

Requisiti aggiornati per la Carta acquisti 2025

Tra le principali novità introdotte nel 2025 vi è l’aggiornamento della soglia ISEE, che ora non deve superare 8.117,17 euro (o 10.822,90 euro per gli over 75). Inoltre, per i richiedenti sono previste restrizioni legate alla proprietà e al patrimonio, tra cui:

Non essere intestatari di più di una utenza elettrica domestica o due utenze del gas.

Non possedere più di due autoveicoli o un immobile a uso abitativo con una quota superiore al 25%.

Il patrimonio mobiliare non deve superare i 15.000 euro.

Sono ammessi a presentare domanda cittadini italiani, dell’Unione Europea o extracomunitari con un permesso di soggiorno di lungo periodo.

Come fare domanda

Le famiglie interessate possono richiedere la Carta acquisti 2025 presentando un modulo specifico, disponibile presso gli uffici postali, insieme a:

Copia del documento di identità del richiedente.

Modello ISEE in corso di validità.

Eventuale delega con documento di identità del delegato.

La domanda va inoltrata presso un ufficio postale abilitato, dove verrà verificata e, se approvata, la carta sarà inviata direttamente a casa del beneficiario, già caricata con i primi 80 euro relativi alle prime due mensilità.

Per chi già usufruisce della misura, il rinnovo è automatico, a meno che non vi siano variazioni nei requisiti, come un ISEE non aggiornato.

Cosa si può acquistare

La Carta Acquisti consente di acquistare beni essenziali, come: