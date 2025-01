Ennesimo caso di violenza domestica nel Catanese, in via Castromario, una donna di 46 anni è riuscita a scappare dall’aggressione del compagno convivente di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per episodi precedenti di maltrattamento.

L’accaduto

La vittima sarebbe stata aggredita all’intero della propria abitazione, senza un motivo apparente, l’uomo, stando al rapporto della Polizia, era in stato di aggressività scaturita da un attacco di gelosia, l’avrebbe, conseguentemente colpita con schiaffi e minacciata con un coltello da cucina di grosse dimensioni. La donna è riuscita a sfuggire, cercando di portare con sé le chiavi di casa e il proprio telefono cellulare per chiedere aiuto, ma l’uomo le avrebbe sottratto quest’ultimo, ferendola di conseguenza.

La donna avrebbe, poi, trovato rifugio a casa del nipote, da dove ha contattato la polizia , gli agenti delle volanti sono intervenuti trovando la donna in strada con evidenti segni di violenza su collo e braccia.

L’arresto

La vittima ha riferito dell’aggressività senza controllo dell’uomo, iniziata da circa un mese, al suo ritorno dopo un periodo di detenzione e arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti dei genitori. Gli agenti hanno provveduto all’arresto del 36enne con l’accusa di maltrattamenti e lesioni. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato poi trasferito nel carcere di Piazza Lanza.