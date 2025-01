L’Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco” di Catania ha disposto un rifornimento straordinario di gas per garantire il regolare svolgimento delle attività sanitarie presso il presidio “Rodolico”. La misura è stata adottata in seguito all’interruzione della fornitura di gas disposta dalla società Catania Rete Gas, in collaborazione con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

La sospensione dell’erogazione è stata decisa a causa della deflagrazione verificatasi martedì sera a San Giovanni Galermo, che ha imposto la necessità di interrompere la fornitura per ragioni di sicurezza.

Il rifornimento emergenziale attivato dall’Azienda garantirà la fornitura di acqua calda e riscaldamento per i pazienti, assicurando la continuità delle attività ospedaliere fino a quando Catania Rete Gas non avrà completato le operazioni di messa in sicurezza degli impianti e ripristinato la normale distribuzione del gas.