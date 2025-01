Il gruppo Webuild ed Eurolink hanno dato mandato di denuncia penale contro i giornalisti di Report ed il Presidente dell’INGV, Carlo Doglioni, per le notizie false e diffamatorie diffuse nel loro servizio del 19 gennaio 2025, riguardo il Ponte sullo Stretto di Messina. Le due società, che si occupano di realizzare il progetto, hanno smentito le dichiarazioni del Presidente Doglioni, che aveva negato il coinvolgimento dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell’analisi sismica del ponte.

La smentita

Un accordo formale avvenuto tra Webuild, Eurolink e l’INGV smentisce le accuse, documentando che l’intervento dell’istituto riguardo la valutazione dei rischi sismici e nella revisione degli studi geologico-strutturali sia avvenuto. Le società denunciano l’uso di informazioni a scopo di screditare il lavoro fondamentale svolto da migliaia di ingegneri e tecnici italiani.

In una nota diffusa dal gruppo Webuild: “Il Gruppo è in possesso dell’accordo firmato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università la Sapienza di Roma e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nella persona del suo Presidente Carlo Doglioni. Tale accordo smentisce categoricamente quanto indicato da Doglioni durante la puntata di Report andata in onda su Rai 3 il 20 gennaio 2025” e ancora “Un accordo che il consorzio costruttore dell’opera, Eurolink e il Gruppo Webuild, che ne è leader, decidono ora di pubblicare, dando mandato di denuncia penale contro i giornalisti della trasmissione di Rai 3 e del Presidente Doglioni, oltre agli altri intervistati, a tutela di un’azienda espressione dell’eccellenza italiana nel mondo”.

Cosa è stato chiesto alla Rai

Le aziende chiedono direttamente al CDA Rai di dissociarsi pubblicamente dalle informazioni false trasmesse e di tutelare l’affidabilità del servizio pubblico, soprattutto per ciò che concerne le notizie sulla sicurezza delle opere realizzate. Webuild ribadisce nuovamente l’importanza del Ponte sullo Stretto, sia perché offrirà migliaia di posti di lavoro sia perché contribuirà a portare l’Italia al centro del trasporti mediterranei ed europei.