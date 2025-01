Concorsi pubblici: ultimi giorni per poter presentare le domande, per tutti coloro che sono interessati a un impiego statale. Gli ambiti sono diversi e in diverse regioni italiane. Opportunità anche al sud. I bandi sono rivolti sia a diplomati che a laureati. Ecco la lista dei più interessanti concorsi pubblici in scadenza per questa settimana.

Concorsi pubblici: INPS, 781 psicologi e assistenti sociali

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS ha indetto un bando per l’assunzione di 781 psicologi e assistenti sociali, in varie sedi d’Italia. Il contratto sarà a tempo indeterminato. La scadenza è fissata al 22 gennaio 2025. Oltre ai requisiti generali, tra quelli specifici è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato:

– L-39 (scienze del servizio sociale);

– L-24 (Scienze e tecniche psicologiche);

– L-39 (scienze del servizio sociale); – L-24 (Scienze e tecniche psicologiche); oppure Diploma di laurea previgente al DM 509/99 (“vecchio ordinamento”) in Servizio sociale o Psicologia;

oppure titoli equiparati.

Si richiede anche l’ iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali o all’Albo professionale degli Psicologi oppure titolo alla predetta iscrizione.

Concorsi pubblici: 20 assistenti alla Corte dei Conti

Alla Corte dei Conti si cercano 20 assistenti diplomati, con assunzione a tempo indeterminato. La scadenza è fissata al 22 gennaio 2025. Tra i requisiti specifici richiesti, figurano. I posti saranno distribuiti in base alle esigenze funzionali degli uffici territoriali e centrali della Corte dei conti.

Concorsi pubblici: 145 dirigenti tecnici al MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha indetto un bando per l’assunzione di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia. Il concorso pubblico, per titoli ed esami, è aperto ai dirigenti scolastici e al personale docente ed educativo di ruolo della scuola. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 23 gennaio 2025. I candidati devono essere:

i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

delle istituzioni scolastiche ed educative statali; il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un’anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.

I candidati devono possedere uno tra i seguenti titoli di studio: