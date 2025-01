Meteo Sicilia: dopo le recenti allerte meteo che hanno interessato la Sicilia, le previsioni per l’inizio di questa settimana mostrano un lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, nonostante la parziale attenuazione del maltempo, i cieli rimarranno ancora grigi e coperti da nuvole persistenti, con una continua instabilità atmosferica che interesserà diverse aree dell’isola. Le temperature si manterranno su valori piuttosto freschi, e sono previsti ancora sporadici rovesci, specialmente nelle zone interne e montuose. Il tempo tenderà a stabilizzarsi solo nei prossimi giorni, con ampie schiarite previste solo verso la fine della settimana.

Meteo Sicilia, lunedì 20 gennaio 2025

Per la giornata odierna le condizioni meteo saranno abbastanza stabili. La pressione atmosferica stabile che favorirà una giornata prevalentemente asciutta. Il cielo si presenterà sereno o leggermente nuvoloso in molte zone della Sicilia, senza particolari cambiamenti nelle condizioni climatiche. Inoltre, tutti i venti saranno deboli o assenti, non si preannuncia nessun tipo di pericolo di piogge o acquazzoni. Solo qualche pioggia e schiarita a Palermo, Trapani e Messina.

Durante la giornata di oggi la massima più alta si registrerà proprio nella nostra città di Catania, dove durante le ore più calde si raggiungeranno i 18 gradi, per poi scendere in serata a 13 gradi. Stessa situazione si verificherà a Siracusa, con una massima di 18 gradi ed una minima di 10. La città più fredda sarà Enna, con una massima di 11 gradi ed una minima di ben 5 gradi.

Meteo Sicilia, martedì 21 gennaio 2025

Martedì il tempo sarà stabile, con una pressione atmosferica che non cambierà, portando a una giornata asciutta. Il cielo sarà per lo più poco nuvoloso e coperto da qualche nube sparsa. Le temperature, per la giornata di martedì, saranno leggermente in calo. Persistono i 18 gradi a Siracusa, ma a Catania la massima riuscirà ad arrivare solo a 16 gradi. La città più fredda sarà Enna con una minima di soli 2 gradi ed una massima di appena 10 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 22 gennaio 2025

Durante la giornata di mercoledì, qualche nuvola potrebbe attraversare la Sicilia, ma nel complesso il tempo migliorerà. Il cielo diventerà generalmente più sereno su gran parte del territorio, con ampie schiarite che permetteranno di godere di una giornata più soleggiata. Le temperature rimarranno stabili rispetto ai giorni precedenti, mantenendosi su valori piuttosto gradevoli durante il giorno. Con una massima di 17 gradi a Catania e Siracusa. Tra le città più fredde si avrà Enna con una minima di 1 grado e Caltanissetta con una minima di soli 4 gradi.