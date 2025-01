Lavoro Catania: Se siete alla ricerca di opportunità professionali a Catania, questo articolo è dedicato a voi. La redazione di LiveUnict ha esaminato le migliori offerte di lavoro disponibili nella città. Di seguito tutte le posizioni aperte sul territorio catanese!

Lavoro Catania: Addetto alle vendite per Eurospin

L’azienda di supermercati è alla ricerca, per il punto vendita di Catania Zona Industriale, una figura da formare come personale di punto vendita. La risorsa ricercata sarà formata su tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali:

assistenza alla clientela;

operazioni di cassa;

sistemazione della merce sugli scaffali;

corretta tenuta del layout merceologico;

Pulizia del punto vendita.

La figura ricerca da Eurospin deve essere in possesso dei seguente requisiti;

flessibilità e capacità di adattamento;

capacità comunicative e relazionali

disponibilità a lavorare su turni e festivi;

residenza in zone limitrofe;

essere in possesso della patente di guida ed essere automuniti.

L’azienda fa notare come valuti anche i profili senza esperienza nel ruolo da poter formare.

Lavoro Catania: allievo manager store per Primark

Attraverso il percorso “Grow with us” della durata di 12 mesi, la figura ricercata partirà dal ruolo di addetto vendite per poi diventare a tutti gli effetti manager, attraverso una formazione costante che permetterà di sviluppare le competenze per il ruolo.

Il ruolo consiste nelle seguenti mansioni;

ruolo dinamico e coinvolgente;

guidare, formare e far crescere una squadra di almeno 10 membri, favorendo il loro sviluppo personale;

gestire un intero reparto, affiancato da un manger senior, analizzando i KPI e ottimizzandone le performace.

Cosa offre Primark;

per i primi 6 mesi, un inquadramento al 4 livello del CCNL di 24 mila euro;

dal settimo mese, inquadramento di secondo livello CCNL di 30.500 euro;

contratto a tempo determinato di 12 mesi;

possibilità di conferma a tempo indeterminato;

contributo affitto fino a 1.500 euro mensili per 18 mesi e rimborso spese per il trasferimento;

fino a 1.500 euro mensili per 18 mesi e rimborso spese per il trasferimento; settimana lavorativa di 5 giorni;

copertura assicurativa sanitaria ;

assicurativa ; assicurazione vita e polizza infortuni;

Lavoro Catania: Leroy Merlin

Gli architetti serviranno per il nuovo servizio di ristrutturazione, gli architetto Partner contribuiranno a migliorare le case degli abitanti e si occuperanno di sviluppare progetti di ristrutturazione offrendo un servizio chiavi in mano, ma nel concreto di cosa si occuperà la risorsa ricercata?

Si occuperà di trasformare le idee in progetti concreti, dalla scelta dei materiali alla definizione degli interventi pere realizzare un progetto completo ed avviare il cantiere.

L’architetto si occuperà della gestione degli interventi di casa in modo da ottimizzare i tempi e ristrutturare con la massima qualità.

I requisiti per la figura ricercata sono i seguenti;