In questo rigido inverno, tra piogge e venti freddi, l’influenza stagionale dilaga tra i catanesi. Sono state, infatti, già distribuite oltre 120 mila dosi di vaccino antinfluenzale in tutta la provincia etnea. Questo risultato è stato frutto di una proficua collaborazione tra l’Asp di Catania e i professionisti locali, come i medici di base i pediatri e i farmacisti.

Nella prima settimana del 2025 il 21% dei campioni analizzati è risultato positivo all’influenza, con un aumento del 17% rispetto la settimana precedente, evidenziando come non si sia ancora raggiunto il picco influenzale. In questo scenario la vaccinazione rimane la misura di protezione migliore e più efficace per difendersi dall’influenza stagionale, proteggendo soprattutto i più deboli.

Le novità sui vaccini

La novità di quest’anno è la possibilità di potersi vaccinare dal proprio medico di base o dal pediatra, tale novità è figlia di un accordo con l’assessorato regionale della Salute, il quale ha permesso di includere anche i vaccini contro il papillomavirus e il virus respiratorio sinciziale, il quale colpisce principalmente i bambini con bronchite e polmonite.

L’adesione alla campagna vaccinale dell’Asp di Catania è stata particolarmente alta tra la popolazione over 65, segnale di una crescente consapevolezza riguardo l’importanza della prevenzione nelle fasce più fragili e vulnerabili.

La campagna vaccinale

Le vaccinazioni sono coordinate dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, sotto la direzione di Antonio Leonardi, e del reparto di Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva, guidata da Mario Morello. La vaccinazione antinfluenzale è fortemente consigliata per le persona più vulnerabili, quali gli anziani, coloro i quali soffrono di malattie croniche, i bambini a partire dai 6 mesi e gli operatori sanitari. Quest’anno, inoltre sono previsti altri vaccini per le categorie a riscio come quelli per: Herpes zoster, Rsv, Covid-19.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale continuerà fino al 29 febbraio 2025, con l’obiettivo di garantire una protezione più ampia possibile contro il virus influenzale, riducendo complicanze, ospedalizzazioni e il sovraccarico dei pronto soccorso.

Per info è possibile contattare il reparto di Epistemologia al numero: 095.2540104 o tramite email: uoc.semp@aspct.it