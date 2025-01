Tra la notte di sabato e domenica, l’autostrada A18 poteva diventare il luogo di una tragedia! Il peggio è stato scongiurato grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Un uomo di 36 anni, originario della provincia di Enna, ha percorso oltre 20 chilometri contromano sull’autostrada Messina-Catania, mettendo in pericolo la vita di centinaia di automobilisti. Solo il rapido intervento della Polizia Stradale e dei tecnici del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) ha impedito un possibile disastro.

La folle corsa contromano in piena notte

Il conducente, alla guida di una Fiat Panda, ha invertito il senso di marcia vicino allo svincolo di Acireale, nella notte fonda. Incredibilmente, ha continuato a percorrere la corsia di sorpasso contromano per oltre 20 chilometri, creando una situazione di alto rischio. Il suo comportamento è stato segnalato in tempo reale grazie alle chiamate al numero di emergenza, che hanno allertato le autorità sull’imminente pericolo.

L’intervento delle forze dell’ordine

La situazione è stata prontamente gestita dalla Polizia Stradale, che ha intercettato il veicolo contromano grazie alle telecamere di videosorveglianza della rete autostradale. Con il supporto di una squadra di viabilità del CAS, gli agenti sono riusciti a fermare l’uomo prima che l’incidente fosse inevitabile. L’autostrada A18 è stata immediatamente isolata per garantire la sicurezza degli altri automobilisti e per evitare collisioni tragiche.

Il conducente, che aveva già numerosi precedenti penali, tra cui reati specifici, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e per guida contromano in autostrada. Le indagini hanno rivelato che l’uomo era in uno stato psicofisico compromesso, visibilmente alterato dall’alcol, un fattore che ha aggravato ulteriormente la gravità della situazione. La sua patente è stata ritirata sul posto e verrà revocata con l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge.

Le conseguenze della guida irresponsabile

Questo episodio serve come monito per tutti gli automobilisti riguardo ai pericoli derivanti dalla guida sotto l’effetto di alcol e comportamenti irresponsabili al volante. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha evitato una tragedia, ma questo tipo di incidenti potrebbe facilmente sfuggire al controllo senza il giusto intervento. La sicurezza stradale dipende dalla responsabilità di ciascun conducente e dalla vigilanza delle autorità.