Carnevale Acireale 2025 programma: Il Carnevale di Acireale 2025 promette di essere un evento straordinario, ricco di appuntamenti imperdibili per tutti gli amanti delle tradizioni, della musica e della cultura siciliana. Ecco il programma completo, diviso giorno per giorno, per non perdere nemmeno un istante della festa più colorata dell’anno.

15 Febbraio 2025 – Sabato

09:00: Trofeo Carnevale di Acireale – 30° Grand Prix Sicilia, corsa su strada (10 km).

12:00: Esibizione carri allegorico-grotteschi ed esposizione maschere isolate.

14:00: Invasione delle mascotte a cura dell'associazione Giocanimazione, da Piazza Indirizzo a Piazza Duomo.

15:30: Sikula retrò in concerto in Piazza Duomo.

18:00: Sfilata dei carri allegorico-grotteschi, gruppi mascherati e maschere isolate.

21:30: Spettacolo musicale con Cuntimmilla (Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia) in Piazza Duomo.

23:00: Dj-Set DiscoPack in Piazza Duomo

16 febbraio 2025 – Domenica

10:00: Esposizione carri allegorico-grotteschi.

10:30: Esposizione maschere isolate.

15:00: Spettacolo musicale con Smoking Blu Reggae live in piazza Duomo.

18:00/24:00: Sfilata notturna dei carri allegorico-grotteschi con Dj-Set e intrattenimento Itinerante e maschere isolate.

21 febbraio 2025 – Venerdì

10:00: Concorso “I Sapori dell’Etna – Trofeo Re Burlone” a Villa Belvedere.

12:00: Concorso bambini in maschera al teatro Turi Ferro.

14:00: Carnival Factory live dj-set in Piazza Duomo.

21:00: Spettacolo musicale con Cuntimmilla, Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia in Piazza Duomo.

22 febbraio 2025 – Sabato

09:00: Esibizione dei carri allegorico-grotteschi e esposizione maschere isolate.

15:00: Spettacolo di danza a cura delle scuole di danza di Acireale in piazza Duomo.

18:00: Sfilata dei carri allegorico-grotteschi e maschere isolate.

21:00: Spettacolo musicale con Parimpampum live in piazza Garibaldi.

23 febbraio 2025 – Domenica

10:00: Sfilata delle scuole in maschera lungo il circuito.

15:00: Stand Aci Comics in piazza Duomo.

16:30: Giochi popolari in piazza Garibaldi.

21:00: Chiusura di Aci Comics con premiazioni e spettacolo musicale.

27 febbraio 2025 – Giovedì

10:00: Esibizione dei carri allegorico-grotteschi e esposizione maschere isolate.

13:00: Le botteghe della cartapesta per bambini in Piazza Garibaldi.

15:00: Spettacolo musicale con Spider Max – 883 Cover Band in Piazza Duomo.

18:00: Sfilata carri allegorico-grotteschi e gruppi mascherati.

21:30: Spettacolo musicale con Cuntimmilla e Salvo La Rosa in Piazza Duomo.

1 marzo 2025 – Sabato

10:00: Laboratorio di cioccolato creativo per bambini a Villa Belvedere.

11:00: Con la partecipazione degli istituti superiori in Piazza Duomo.

17:00: Concorso e premiazione CarnevAnimale in Piazza Duomo.

18:00: Spettacolo musicale con Rumori Barocchi in Piazza Duomo.

3 marzo 2025 – Lunedì

10:00: Esibizione dei carri allegorico-grotteschi e esposizione maschere isolate.

13:00: Intrattenimento musicale in Piazza Duomo.

15:00: Sfilata dei carri allegorico-grotteschi, gruppi mascherati e maschere isolate.

22:00: Spettacolo musicale in Piazza Duomo.

23:30: Premiazione dei vari concorsi.

24:00: Rogo di Re Burlone e arrivederci alla festa dei fiori